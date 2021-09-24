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Dünya Alman itirafı: Sömürdük, yağmaladık, öldürdük
Dünya

Alman itirafı: Sömürdük, yağmaladık, öldürdük

Afrika’da yüzyıllarca sömürgeci olarak bulunan ve milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan Avrupalılara, geçmişiyle yüzleşme çağrısı...

Yeniakit Publisher
2021-09-24 20:32:00 -
Alman itirafı: Sömürdük, yağmaladık, öldürdük

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier; Avrupa ülkelerine Afrika’daki sömürge dönemine ilişkin sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu.

Steinmeier, Berlin’deki Etnoloji Müzesi’ndeki bir serginin açılışında “Her ülkenin geçmişten dersler çıkarması lazım. Günlük yaşamdaki ırkçılığın derin köklerini, ancak hatıralardaki karanlık noktaları aydınlatırsak, sömürge tarihimizle şimdiye kadar yaptığımızdan daha fazla uğraşırsak anlayabilir ve üstesinden gelebiliriz. Sömürge yöneticileri olarak Almanlar da insanları baskı altında tuttu, sömürdü, yağmaladı ve öldürdü” derken sömürge tarihiyle yüzleşmek gerektiğine işaret etti ve tarihi eserlerin sömürge döneminde getirildiği ülkelerle konuşulması gerektiğini söyledi.

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