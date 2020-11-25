Alman istihbaratının Ülkü Ocakları ile savaşı

Gazeteci Cumali Dalkılıç yeniakit.com.tr Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son zamanlarda Almanya Parlamentosu tarafından ülkücü hareketi temsil eden dernek ve benzeri oluşumlara karşı tavır alındığını ifade eden Dalkılıç, "Almanya Parlamentosu'nda 5 parti tarafından ülkücü harekete karşı ortak bir tavır alındı. Sadece ülkücü hareketle de sınırlı kalmayarak BBP temsilcileri ile birlikte ülkücü ya da BBP'li olmayan Türk dernekleri ve oluşumlarını da hedef aldılar. Daha önce Avusturya da ülkücü hareketlerin sembollerinin yasaklanmasına karar vermişti. Avrupa'da Türk düşmanlığı kronik olsa da günümüzde bu düşmanlığın en yoğun günleri yaşanıyor." dedi.