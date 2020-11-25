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Dünya Alman istihbaratının Ülkü Ocakları ile savaşı
Dünya

Alman istihbaratının Ülkü Ocakları ile savaşı

Yeniakit.com.tr Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Yazar Cumali Dalkılıç, Almanya Parlamentosu'nda ülkü ocakları ile ülkücü hareketi temsil eden dernek ve oluşumlara karşı ortak bir tavır alındığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:30:00 -
Alman istihbaratının Ülkü Ocakları ile savaşı

Gazeteci Cumali Dalkılıç yeniakit.com.tr Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son zamanlarda Almanya Parlamentosu tarafından ülkücü hareketi temsil eden dernek ve benzeri oluşumlara karşı tavır alındığını ifade eden Dalkılıç, "Almanya Parlamentosu'nda 5 parti tarafından ülkücü harekete karşı ortak bir tavır alındı. Sadece ülkücü hareketle de sınırlı kalmayarak BBP temsilcileri ile birlikte ülkücü ya da BBP'li olmayan Türk dernekleri ve oluşumlarını da hedef aldılar. Daha önce Avusturya da ülkücü hareketlerin sembollerinin yasaklanmasına karar vermişti. Avrupa'da Türk düşmanlığı kronik olsa da günümüzde bu düşmanlığın en yoğun günleri yaşanıyor." dedi.

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Yorumlar

Eren

Türkiye’de Almanya ile iltisaklı be kadar dernek varsa artık kapatılmalı. Bunun İçin hemen harekete geçilmeli. Bu savaş gün geçtikçe sertleşecek. Taviz vererek kurtulamayız. Daha çok tepki vereceğiz. Vermemiz gerekiyor. Zorlu bir dönem için hazırlık yapmalıyız
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