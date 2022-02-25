  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Alman İstihbarat Başkanı özel operasyonla Ukrayna'dan tahliye edildi
Dünya

Alman İstihbarat Başkanı özel operasyonla Ukrayna'dan tahliye edildi

Alman Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl'ın, özel kuvvetler tarafından Ukrayna'dan operasyonla tahliye edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 19:37:00 -
Alman İstihbarat Başkanı özel operasyonla Ukrayna'dan tahliye edildi

Alman Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl'ın, özel kuvvetler tarafından Ukrayna'dan operasyonla tahliye edildiği belirtildi.

Focus dergisinin istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberine göre, BND Başkanı Kahl, Rusya'nın saldırısından önce Ukraynalı mevkidaşları ile söz konusu tehdidin arka planını görüşmek üzere başkent Kiev'e gitti.

Rusya'nın dün sabah erken saatlerde herkesi şaşırtan saldırısı Kahl'ı da şaşırttı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'ın, vatandaşlarına yönelik "Ukrayna'yı terk edin" çağrısından sonra, federal polisin özel departmanı harekete geçerek, Alman diplomatları ve BKA irtibat görevlilerini karadan tahliye etti.

BND Başkanı, bu tahliyelerden birine zamanında ulaşamadığı için ülkede kaldı. Bu nedenle BND'nin özel bir ekibi Kahl'ı operasyonla tahliye etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay