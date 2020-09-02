  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Alman hükümeti Rus muhalif Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiğini duyurdu
Aktüel

Alman hükümeti Rus muhalif Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:21:24 -
Alman hükümeti Rus muhalif Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiğini duyurdu

BERLİN (AA) - Alman hükümeti, Berlin'de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kesinlikle zehirlendiğini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan testlerin ardından Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Novichok grubuna ait bir kimyasal ile kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Seibert, zehirlenme olayını Navalnıy'a yapılan bir saldırı olarak niteleyerek, Alman hükümetinin bunu sert bir şekilde kınadığını vurguladı.

Alman hükümetinin konuyu görüştüğünü ifade eden Seibert, Rusya yönetimini, konuyu açıklığa kavuşturmaya davet etti.

Seibert, hükümetin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla AB ve NATO'daki ortaklarına test sonucu hakkında bilgi vereceğini ve Rusya'ya verilebilecek uygun bir ortak tepkiyi tartışacağını ifade etti.

Hükümetin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile de iletişime geçeceğini bildiren Seibert, Federal Meclis'teki parlamento gruplarının bilgilendirileceğini ve Dışişleri Bakanı'nın da Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği ile temasa geçerek sonucu ileteceğini kaydetti.

Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması
Gündem

Cihat Yaycı'dan uçak gemisi açıklaması

Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye'nin uçak gemisi ihtiyacına ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaycı, "Uçak gemisine sahip olduğ..
1 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

1 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 47 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 6 bin 417 oldu. 1572 kişiye daha koronavirüs ta..
Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?
Gündem

Uzman isim açıkladı: Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları alması bölgede dengeleri değiştirir mi?

Yunanistan'ın Fransa'dan 18 adet "Rafale" tipi savaş uçağı alacağı iddia edilmişti. Bu gelişme sonrası "Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakl..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı