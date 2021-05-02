  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İçişleri Bakanlığı'ndan 'çalışma muafiyet izin belgesi' duyurusu
Bunlar insan değil! YPG/PKK'dan mide bulandıran iğrenç plan
Afganistan'da Taliban saldırısı! Polisler öldü
Sollama yapmak isterken göle uçtu
Dünya Alman gazetecinin katliam itirafları yeniden gündeme geldi
Dünya

Alman gazetecinin katliam itirafları yeniden gündeme geldi

ABD Başkanı Joe Bıden’in 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımlamasının ardından Alman gazeteci-yazar Dr. Jürgen Todenhöfer’in Batı dünyasının geçmiş yıllarda yaptığı katliamları anlattığı örüntüler yeniden gündeme geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 13:38:00 -

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Kasım’da yaptığı konuşmada, 1915 yılında yaşanan olayları Ermeni Soykırımı olarak tanımlayarak küstahlığa soyundu. Biden’in sözleri tarihten uzak ve tamamen siyasi bir karar olarak nitelendirilirken, geçmiş yıllarda Almanya'nın tanınmış gazetecisi Todenhöfer’in yaptığı itiraf bir kez daha gündeme geldi.

Batı dünyasının katliamlarını bir bir sıralamıştı

Geçmişte bir televizyon programında katılan Alman gazeteci  Todenhöfer, Batı dünyasının son yüzyıllarda gerçekleştirdiği katliamları tek tek açıklamış, “İnanıyorum ki biz Batılılar dünyayı fikirlerimizin, değerlerimizin ve dinimizin mükemmelliğiyle fethetmedik. Yalnızca ve yalnızca başkalarından daha acımasızca zor kullandık. Daha ciddi olmam gerekirse, Haçlı Seferleri’nde 4 milyon kişiyi öldüren Müslümanlar değildi. Dünyayı sömürgeleştiren 50 milyon insanın ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi. 1’inci ve 2’nci Dünya Savaşı’nda 70 milyon insanın ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi. 6 milyon Yahudi’nin ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi. Aksine bütün bunlar, Batı dünyasının zorbalıklarıydı. Bunu bu şekilde idrak etmemiz lazım.” ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezilliklerin bitmediği FOX TV’nin Masumiyet’inde şok gerçek! Hülya Avşar’dan bakın ne istemiş
Medya

Rezilliklerin bitmediği FOX TV’nin Masumiyet’inde şok gerçek! Hülya Avşar’dan bakın ne istemiş

Reytinglerde istediğini elde edemeyen FOX TV’nin Masumiyet dizisinde Hülya Avşar’ın tokat sahnesine ilişkin oyuncu Ertuğrul Postoğlu’ndan aç..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş'i ziyaret etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce telefonla görüştüğü Mahruze Keleş'i ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahruze Keleş isimli vatandaşı ve ailesini evinde ziyaret etti. Erdoğan, Tuzla'da işçilerle yapt..
BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in dudak uçuklatan serveti!
Yaşam

BioNTech CEO’su Uğur Şahin’in dudak uçuklatan serveti!

Dünyanın ilk etkili mRNA bazlı koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin dünyanın en zengin insanları s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay