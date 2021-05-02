Alman gazetecinin katliam itirafları yeniden gündeme geldi

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Kasım’da yaptığı konuşmada, 1915 yılında yaşanan olayları Ermeni Soykırımı olarak tanımlayarak küstahlığa soyundu. Biden’in sözleri tarihten uzak ve tamamen siyasi bir karar olarak nitelendirilirken, geçmiş yıllarda Almanya'nın tanınmış gazetecisi Todenhöfer’in yaptığı itiraf bir kez daha gündeme geldi.

Batı dünyasının katliamlarını bir bir sıralamıştı

Geçmişte bir televizyon programında katılan Alman gazeteci Todenhöfer, Batı dünyasının son yüzyıllarda gerçekleştirdiği katliamları tek tek açıklamış, “İnanıyorum ki biz Batılılar dünyayı fikirlerimizin, değerlerimizin ve dinimizin mükemmelliğiyle fethetmedik. Yalnızca ve yalnızca başkalarından daha acımasızca zor kullandık. Daha ciddi olmam gerekirse, Haçlı Seferleri’nde 4 milyon kişiyi öldüren Müslümanlar değildi. Dünyayı sömürgeleştiren 50 milyon insanın ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi. 1’inci ve 2’nci Dünya Savaşı’nda 70 milyon insanın ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi. 6 milyon Yahudi’nin ölümüne sebep olanlar Müslümanlar değildi. Aksine bütün bunlar, Batı dünyasının zorbalıklarıydı. Bunu bu şekilde idrak etmemiz lazım.” ifadelerini kullanmıştı.