Alman firkateyni 2 füze attı: 'yanlışlıkla’ vuruldu! Skandal roket saldırısı! Ortalık yine karıştı

Kızıldeniz’de ticari gemileri korumak için görev yapan Alman ordusuna ait Hessen firkateyni, ABD Ordusu’na ait MQ-9 Reaper Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA)’na 2 adet hava savunma füzesi ateşledi. 26 Şubat’ta gerçekleşen olayda, Alman Firkateyni bir insansız hava aracı hedefini tespit etti.

Almanya’nın açıklamasında göre; daha sonra söz konusu insansız hava aracına ilişkin müttefiklerden bilgi istendi ancak kime ait olduğu belirlenemedi. Bunun üzerine Hessen firkateyni tarafından söz konusu hava hedefine, 2 adet SM-2 Hava Savunma Füzesi ateşlendi. Ancak füzelerin ikisi de hedefi vuramadı ve denize düştü.

Olayın ardından söz konusu İHA’nın, Yemenli Husilere değil; ABD Ordusu’na ait MQ-9 Reaper SİHA olduğu ortaya çıktı. Dost-Düşman Tanımlama (IFF) Sistemi kapalı uçan MQ-9 Reaper SİHA, Alman firkateyni tarafından tanımlanamadı.

Olayda Alman firkateyni tarafından ateşlenen 2 adet SM-2 hava savunma füzesinin hedefi vuramaması ve denize düşmesi tartışma konusu oldu. Yemenli Husiler tarafından bölgede kullanılan Kamikaze İHA’lar ile gemisavar seyir füzelerinin, MQ-9 Reaper SİHA’ya göre çok daha düşük radar kesit alanına sahip olduğu biliniyor. Radar güdümlü bir füze olan SM-2’nin Reaper SİHA’yı vuramamasındaki ana nedenin, her iki füzenin de arızalı olmasından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Her bir SM-2 füzesinin birim fiyatının, yaklaşık 2.5 milyon dolar olduğu üzerinde duruluyor.

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SM-2 MR RIM-66M Block IIIB

SM-2 füzelerinin en güncel konfigürasyonu olan RIM-66M Block IIIB, çift arayıcı başlığa sahiptir. Füze ara safhada, geminin atış kontrol radarı tarafından yönlendirilen bir yarı-aktif radar arayıcı başlığa (SARH); terminal aşamada ise kızılötesi arayıcı başlığa sahiptir.

Ağırlık: 707 kg

Uzunluk: 4.72 metre

Motor: Katı yakıtlı roket

Menzil: 74 ila 170 kilometre

İrtifa: 80.100 feet

Hız: Mach 3.5