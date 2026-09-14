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Dünya Alman donanmasına yeni "Göz ve Kulak": Yüksek teknolojili keşif gemisi geliyor
Dünya

Alman donanmasına yeni "Göz ve Kulak": Yüksek teknolojili keşif gemisi geliyor

Yeniakit Publisher
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Alman donanmasına yeni "Göz ve Kulak": Yüksek teknolojili keşif gemisi geliyor

Almanya, donanmasının keşif kapasitesini artırmak için yeni bir gemiyi daha envanterine katmaya hazırlanıyor. Savunma Bakanı Boris Pistorius, ileri teknoloji sistemleriyle donatılacak dördüncü keşif gemisi için sipariş verileceğini duyurdu.

Bakan Pistorius, ülkenin kuzeydoğusundaki Wolgast kasabasında bulunan Peene Tersanesi'nde, Alman savunma şirketi Rheinmetall ve ortakları tarafından inşa edilen 424 SIGINT tipi üçüncü keşif gemisinin kızağa koyma törenine katıldı.

Pistorius, buradaki konuşmasında, Alman donanmasını güçlendirmek amacıyla yüksek teknolojiyle donatılmış dördüncü yeni keşif gemisinin sipariş edileceğini bildirerek, ek gemi için hazırlanan bütçe taslağının onaylanmak üzere parlamentoya sunulduğunu belirtti.

Kötüleşen güvenlik ortamında bu gemilerin durumsal farkındalık sağlama açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Pistorius, "Bu gemiler, başkalarının duyamadığını duyabilir, göremediğini görebilir. Onlar bizim denizdeki gözümüz ve kulağımız olacak. Muazzam miktarda sinyal ve sesi algılayıp analiz etme kapasitesine sahipler." ifadelerini kullandı.

Alman Donanması'nın, 130 metre uzunluğundaki bu modern keşif ve istihbarat gemilerini 2029 yılından itibaren teslim almaya başlaması planlanıyor.

En gelişmiş sensör teknolojileriyle donatılacak olan yeni sınıf istihbarat gemilerinin gövde montajları Wolgast'ta yapılırken, projenin diğer aşamaları Kuzey Almanya'daki farklı tersanelerin ortaklığıyla yürütülecek.

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