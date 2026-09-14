Silivri'deki gemi kazası... Yeni görüntüler geldi
Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışan Alsu isimli gemi bekletilmeye devam ediyor. Alsu'dan yeni görüntüler servis edildi. İşte o görüntüler...
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Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle çarpışan Alsu isimli gemi bekletilmeye devam ediyor. Alsu'dan yeni görüntüler servis edildi. İşte o görüntüler...
Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında, 2 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca başlatılan arama-kurtarma çalışmaları havadan ve denizden yapılıyor.
Ekipler, kaza sahasındaki arama tarama faaliyetlerini koordineli gerçekleştiriyor. Silivri Sahili'nde kaymakamlık ve AFAD koordinasyonunda oluşturulan kriz merkezinde toplanan kayıp yakınlarının bekleyişi de sürüyor.
Yaklaşık 18 mil açıkta meydana gelen kazada, Kocaeli'den Aliağa'ya giden "Alsu" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" adlı gemi çarpışmış, kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" batmıştı.
Kazanın 4'üncü gününde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait kurtarma gemisi TCG Akın'ın gelişmiş sonar sistemleri ve uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) desteğiyle enkazın yeri tespit edilmiş, bu bölgede dalış ile tarama faaliyetleri yoğunlaştırılmıştı.
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