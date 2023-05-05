Alman devinden sürpriz: Yeni nesil Mercedes-Benz CLA/EQA sallayacak! Almanya'dan otomotiv sektörüne mesaj

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, giriş seviyesi modellerinde oldukça büyük bir değişikliğe gidiyor. Gelecek yıl marka, MMA (Mercedes Modular Architecture) platformunu tanıtarak yeni elektrikli ve içten yanmalı giriş seviyesi modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Bu değişimin parçalarında biri olan yeni CLA/EQA Sedan Almanya'da halka açık yollarda test edilirken görüntülendi.

Genel hatlarıyla araca baktığımızda ağır kamuflaja rağmen modelin gövde şeklini görebiliyoruz. Geçici olarak takılan far grubu ve stop grubuna ek olarak hem önde hem de arkada çeşitli sahte paneller bulunuyor. Her ne kadar detayları göremesek de kapıya gömülü kapı kolları ve kapının üzerine monte edilen yan aynalar belli oluyor.

Teknik tarafa gelirsek modelin içten yanmalı mı yoksa tamamen elektrikli mi olduğunu net olarak bilmiyoruz. Ancak arka tarafta herhangi bir egzoz çıkışının olmaması ve aracın alt tabanının oldukça düz olması tamamen elektrikli olduğuna işaret ediyor olabilir. İddialara göre yeni nesil Mercedes-Benz CLA, 350 kW DC hızlı şarj desteği sunacak ve Lityum Ddemir Fosfat (LFP) batarya paketiyle BMW i4 ile rekabet edecek.

motor1-com'a göre: Kamuflajdan yola çıkarsak yeni nesil Mercedes-Benz CLA'nın hala erken geliştirilme aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik tanıtım tarihi net olarak belli olmasa da 2024 yılından önce aracın tanıtımının gerçekleşmesini beklemiyoruz.