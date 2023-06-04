Kiralık daire fiyatları ve satılık daire fiyatlar... Ev, arsa, konut satışlarında talep yoğun: Vatandaşın ilgisi artıyor

Tüketicinin yatırımda ‘güvenli liman’ gördüğü konut sektöründe satışlar nisanda sert düştü. Ülke genelinde konut satışları nisan ayında yüzde 35.6 azalarak 85 bin 652 oldu. Yabancıya satışta da yüzde 60’lık gerileme ile son 23 ayın en düşük aylık performansı gerçekleşti Peki bu sert düşüş fiyatlara nasıl yansıyacak? Satılık ev fiyatları düşecek mi? İşte detaylar...

Ocak-nisan dönemine bakıldığında da satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 düştü ve dört ayda toplam 368 bin 867 konut satıldı.

Mart ayı sonu itibarıyla yapılan araştırmalara göre; Beykoz, Çatalca, Şile ve Ispartakule’de satışlar arttı. Öte yandan zemin olarak deprem riski taşımayan semtlerde de gelen taleple doğru orantılı olarak fiyat artışları yaşandı.

KONUT PROJELERİNE YOĞUN TALEP VAR

Uzmanlar, olası İstanbul depremi nedeniyle konut alımlarının kuzey kesimlerine doğru kaydığını belirterek “İstanbul’un depreme en dayanıklı ilçeleri; Sarıyer, Başakşehir, Şile, Çekmeköy ve Beykoz olarak açıklandı. Satışlarda bu açıklamaların etkileri görülüyor. İstanbul’un kuzey ilçeleri içerisindeki konut projelerini incelediğimizde deprem sonrası artan talebin daha çok az katlı müstakil evlerde ve depreme dayanıklı olarak pazarlanan konut projelerine yöneldiği ve bu projelerde fiyat artışları olduğu tespit edilmiştir” açıklamalarında bulunuyor.

Artan fiyatlar, ihtiyaç kesimine yönelik üretim yapılamaması, yaşanan deprem felaketi ve son olarak seçimler... Tüm bu nedenler konut satışlarında sert düşüşe yol açtı. Şubatta yüzde 18, martta yüzde 21.4 olan yıllık gerileme nisanda yüzde 35.6’ya ulaştı ve ülke genelinde 85 bin 652 konut satışı gerçekleşti.

Hürriyet'in haberine göre; Ocak-nisan dönemine bakıldığında da satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 düştü ve dört ayda toplam 368 bin 867 konut satıldı.

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4 EVDEN BİRİ KREDİLİ ALINDI

Banka kredili konut satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 gerileyerek 21 bin 769 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 25.4 olarak gerçekleşti. Kredili satış adeti düşse de, toplam satış içindeki pay arttı ve son 10 ayın en yüksek seviyesine geldi.

Bu artışta orta gelirli vatandaşlar için hazırlanan ve kredi faizinin yüzde 0.69’a kadar gerilediği Yeni Evim kampanyası etkili oldu. Peşin ve senet gibi diğer satış türlerinde ise geçen ay yüzde 36.8’lik düşüş görüldü. Bu yöntemlerle toplam 63 bin 883 konut satışı gerçekleşti.

AĞIRLIK İKİNCİ ELDE

Nisan ayında da toplam satışta ikinci el ağırlığını korudu. Üretimin az olması ve fiyat avantajı ikinci el tercihini destekleyen en önemli faktörler oldu. Sıfır konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 azalarak 26 bin 952’ye geriledi. İkinci el ise yüzde 39.3’lük düşüş göstererek 58 bin 700 oldu.

Toplam konut satışları içinde sıfır konut satışının payı yüzde 31.5 olarak hesaplandı. Sene başında yüzde 28’e kadar düşen payın az da olsa artması dikkat çekti. Hem düşük faizli kampanyanın sıfır konuta özel olması hem de deprem sonrası güvenli ev talebi sıfır konuta ilgiyi artırdı.

İSTANBUL’DA DA YARIYA İNDİ

Konut fiyatlarındaki artış, yatırımcıların beklemeye geçmesi ve Deprem korkusu İstanbul konut piyasasını derinden etkiledi. İstanbul’da geçen yıl nisanda 26 bin 330 olan aylık satış bu yıl aynı dönemde yüzde 47 gerileyerek 13 bin 944’e düştü.

YABANCI ALICI BEKLEMEYE GEÇTİ

Seçim belirsizliği yabancı alıcıları da etkiledi. Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60.3 azalarak 2 bin 557 oldu ve toplam konut satışları içinde yabancıların payı yüzde 3’e kadar geriledi. Pandemi nedeniyle kapanma kararları alınan Mayıs 2021 tarihinden bu yana en düşük aylık satış gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 24 Konut Satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla 792 konut satışıyla İstanbul ve 186 konut satışıyla Mersin izledi.

Türkiye’den ev alan yabancılar sıralamasında Rusya zirvedeki yerini korudu. 817 konut alan Ruslar, toplam satıştan yüzde 32 pay aldı. Rusya vatandaşlarını sırasıyla 377 konut ile İran, 136 konut ile Ukrayna ve 124 konut ile Irak vatandaşları izledi.

Konut fiyatlarındaki sert düşüş fiyatlara nasıl yansır? Konuyla ilgili milliyet'e açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “Gayrimenkul tarafında finansman problemi devam ediyor. Seçimin getirdiği hava da yatırımcıyı etkiledi. Son dönemde kiraların uzatılacağının konuşulması yatırımcıları da diğer yatırımlara yöneltti.

‘38 BİN ARSA, 68 BİN TARLA SATILDI’

Son dönemde arsa ve arazi satışları yapıldı. Türkiye genelinde nisan ayında 38 bin arsa, 68 bin de tarla satıldı. Toplam satışlar nisan ayında Türkiye’de 214 bin 947 oldu.

‘YATIRIMLAR KUR KORUMALI MEVDUATTA’

Genel anlamda gayrimenkul satışlarında bizim kıyasladığımız aslında ocak ayından itibaren gerçekleşen satışlardır. O sayılara baktığımızda da bir önceki döneme göre yüzde 18.6 bir azalış var. 368 bin 868 olarak gerçekleşti. Kur korumalı hesaplarda parasını değerlendirmek isteyen kişi sayısı çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz.

'FİYATLARDA GERİLEME BEKLİYORUZ’

Fiyatlarda reel anlamda bir gerileme bekliyoruz ama Merkez Bankası tahminlerine baktığımızda enflasyonda ilerleyen süreçte çok ciddi düşüşler söz konusu değil. Mayıs ayı itibarıyla evlilik sezonunun açılacak olması ve yeni evlenme sonrası artacak konut ihtiyaçları tüketicileri konutlara yeniden yönlendirebilecektir.

KİRA FİYATLARINDA ARTIŞ SÜRECEK Mİ?

Kira fiyatlarında ise artışlar devam edecektir. Çünkü mevcut durumda ancak mal sahipleri yeniden kiraya verdiklerinde fiyatları artırabildikleri için ve bu yüzde 25 sınırlama ile ilgili getirilen düzenlemeler evlerin yeniden kiraya verildiğinde fiyatların daha yüksek seyrine sebep olacaktır.

Kentsel dönüşümdeki artış, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde yeni destekler çerçevesinde binaların yenilenecek olması kiralıkta az olan stoku fiyatlar anlamında daha yüksek seviyeye taşımaya devam edecektir.”

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