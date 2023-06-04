Almanya'dan NATO'ya çağrı: MANTIS için somut adımlar! Bu sistemin benzerini Türkiye'nin geliştirildiği belli oldu

Almanya, NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek maksadıyla MANTIS Hava Savunma Top Sistemi konuşlandıracak. MANTIS’ler, Slovakya’ya sevk edilecek.

Alman Hava Kuvvetleri bir adım daha atarak, NATO’nun doğu kanadını güçlendirme kararı aldı. Bu doğrultuda MANTIS (Modüler, Otomatik ve Ağ Yetenekli Hedefleme ve Önleme Sistemi) Hava Savunma Top Sistemi ve hava savunma radarı, Slovakya’ya konuşlandırılacak Slovak personelin ilgili eğitimi, Schleswig-Holstein’da başladı.

İki MANTIS hava savunma silah sisteminin yıl sonuna kadar NATO ortağı Slovakya’ya teslim edilmesi hedefleniyor. Bu, aynı zamanda Todendorf’taki 61. Uçaksavar Füze Grubu uzmanları tarafından silah sistemi ve ilgili hava gözetleme radarları konusunda Slovak personelin eğitimini de içeriyor.

Slovak askerler, astsubaylar ve subaylar, silah sistemi ile ilgili temel eğitimden onarım ve muharebe operasyonlarına kadar daha ileri eğitim alarak sistemi daha sonra kendi ülkelerinde bağımsız olarak kullanabilecekler.

Slovak askerlerin Alman Hava Kuvvetleri tarafından eğitilmesi, NATO’nun doğu kanadının güçlendirilmesi yönünde atılmış bir başka adım. Mart 2022’den bu yana Alman Hava Kuvvetleri, bu yıl Almanya’ya dönecek olan Patriot silah sisteminden oluşan bir Hava ve Füze Savunma Görev Gücü’nü Slovakya’da geçici olarak konuşlandırıyor.

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Kışlalar ve kritik altyapı için koruma

MANTIS, kritik altyapıları, askeri kampları veya kışlaları 24 saat operasyonda ve havadan gelen tehditlere karşı yakın mesafeden saldırılara karşı koruyabilir. Sistem, tesisleri ve altyapıyı roket ve topçu ateşinin yanı sıra havan toplarından korumak için de uygundur.

savunmasanayist'e göre: Bu sistemin bir benzeri ise Türkiye’de ASELSAN tarafından geliştirildi. Modernize Çekili Top (MÇT) ve mobil hali olan KORKUT olarak bilinen sistemler, 35mm’lik ATOM Parçacıklı Mühimmatı sayesinde muadillerinden ayrılıyorlar.

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