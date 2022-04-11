Alman devinden Putin'i çıldırtacak Ukrayna hamlesi

Handelsblatt gazetesine özel açıklamalarda bulunan Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, Leopard 2 tanklarının atası olan Leopard 1 tanklarının Ukrayna’ya teslim edilebileceğini belirtti.

Papperger, ilk Leopard 1 tanklarının altı hafta içerisinde teslim edilebileceğini kaydetti. Ancak bunun öncesinde Alman hükümetinin onayı gerekiyor.

Alman hükümetinin onayı gerekiyor

Alman Dışişleri Bakanı Baerbock, bugün yaptığı bir açıklamayla Ukrayna’ya yönelik ağır silah tedarikine yeşil ışık yakmıştı.

"Bir şey çok açık: Ukrayna’nın daha fazla askeri ekipmana, daha ağır silahlara ihtiyacı var. Artık bahane üretme zamanı değil. Pragmatik olmak durumundayız."

Papperger’e göre çeşitli ülkelerin envanterinden çıkarılıp şirkete geri teslim edilen 50 adetlik Leopard 1 tanklarının mevcut durumları kontrol ediliyor.

Ukraynalı askerlerin tank üzerindeki eğitimlerinin ise yalnızca birkaç gün süreceği vurgulanıyor. Rheinmetall, Ukrayna’ya aynı zamanda Marder zırhlı muharebe aracı sevk etmeye hazır olduğunu da ekliyor.

Leopard 1 Tankı

İlk kez 1965 yılında hizmete giren Leopard 1 tankları pek çok Avrupa ordusu tarafından hala kullanılıyor. Alman Ordusu, Leopard 1 tanklarının 2003 yılından emekliye ayırma kararı almıştı.

Leopard 1 tanklarını halihazırda Yunanistan, Türkiye ve Brezilya gibi birkaç ülke aktif olarak kullanıyor. Bu tankların pek çoğu modernize edilmiş durumda.

Türkiye’nin envanterinde ise 171 adedi ASELSAN tarafından VOLKAN modernizasyonuna tabi tutulmuş olan Leopard 1T ve 184 adedi Leopard 1A3 tankı olmak üzere toplamda 355 Leopard 1 tankı bulunuyor. Bu verilerin güncelliği hakkında ise net bilgiler maalesef mevcut değil.

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