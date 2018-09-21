Alman Demiryolları Sanayisi Birliği Başkanı Axel Schuppe'den Türkiye'ye demiryolu teklifi

Alman Demiryolları Sanayisi Birliği (VDB) Başkanı Axel Schuppe, demir yollarının genellikle kamu finansmanıyla kurulduğu için burada ortaklıkların önemli olduğunu vurguladı.

Alman Demiryolları Sanayisi'nin, Türkiye gibi piyasalarda ortaklıklar kurmak istediğini ifade eden Schuppe, şunları kaydetti:

"Ulaşım sorunu; tren, metro ve şehirler arası tren gibi değişik araçlarla çözülür. Türkiye'de tren projelerinin finansmanı konusunda bir şey söyleyemem. Türkiye, 80 milyon nüfusuyla büyük bir ülke... İstanbul ve Ankara’da büyük organizasyonlar var. Temsil ettiğim VDB'deki birçok Alman şirketinin Türkiye’de yatırımları ve şubesi var. Bunlar sadece büyük şirketler değil... Birçok KOBİ de Türkiye’de iş yapıyor. Bunlar kaliteli iş yapıyor ve insanlara eğitim veriyor. Ülkenin tren altyapısını Alman teknolojisini kullanarak Türkiye’de üreterek kuralım."

TÜRK-ALMAN ŞİRKETLERİ GÖRÜŞTÜ

Schuppe, raylı sistemlerin, geleceğin ulaşımı için çok önemli olduğunu vurgulayarak, dünyada iklim değişikliği gibi sorunların da birlikte çalışarak çözülebileceğini söyledi.

Bu arada, yolcu ve eşya taşımacılığının yanı sıra ulaşım altyapısı için en son trendlerin, yeniliklerin ve sürdürülebilir çözümlerin sergilendiği Berlin'deki InnoTrans 2018 Fuarı'nda, demir yolları sektöründe faaliyet gösteren Türk ve Alman şirketleri iş görüşmeleri yaptı. VDB, Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri (ARUS) Kümelenmesi ile Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen iş görüşmelerine, Türk ve Alman firmalarının yetkilileri katıldı.