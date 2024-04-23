Alman Cumhurbaşkanına söyledikleri tepki çekti Sosyal medya trolü İlber Ortaylı İstanbul ve Edirne için bakın ne dedi!

Bu dönemde, Turkey ibaresinin bile dünya genelinde "Türkiye" olarak değiştirildiği bir ortamda, sosyal medya üzerinde tartışmalı yorumlar yapan İlber Ortaylı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Alman Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

İstanbul'un tanıtımı üzerine konuşan Ortaylı, Cumhurbaşkanına İstanbul ve Edirne'yi eski Rum isimleriyle tanıtması sosyal medyada tepki çekti. İstanbul için, “Constantinople” derken Edirne için de “Adrianople” ifadelerini kullandı.

Yayınlanan bu video sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü.