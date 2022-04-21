Alman bilim insanları açıkladı! Telefon kullanımını yalnızca 1 saat azaltın çünkü...

Almanya'nın Ruhr Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar, akıllı telefonların ruh ve zihin sağlığı üzerindeki etkilerini ortaya koyan yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında yapılan araştırma, telefon kullanımını günde yalnızca 1 saat azaltmanın kişileri daha az endişeli ve hayattan daha memnun hale getirdiğine işaret etti.

Aksam'ın DailyMail'den aktardığı habere göre; araştırma, toplam 619 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcıların 200'ünün 1 haftalığına tamamen telefonu bırakması, 226'sının telefon kullanımını günde 1 saat azaltması, 193'ünün ise telefon kullanım alışkanlığını değiştirmemesi istendi. Sonuçlar, telefonu tamamen bırakmanın da en iyi çözüm yolu olmadığını gösterdi.

Olumlu etki, telefon kullanımını kısıtlayan kişilerde daha kalıcı oldu

Paylaşılan diğer bilgilere göre katılımcıların birçoğu; akıllı telefonlarını Google'da arama yapmak, yön bulmak, e-postalarını ve hava durumunu kontrol etmek, alışveriş yapmak, haberleri okumak, film seyretmek ya da sosyal medyada dolaşmak için kullandığını dile getirdi. Araştırma sonucunda telefonu tamamen bırakan ve kullanımı azaltan 2 grupta, olumlu yönde bir gelişme görüldü. Fakat bu gelişme, kullanımı günde 1 saat azaltan kişilerde daha kalıcı oldu. Bununla birlikte; kullanım süresini azaltan grup üyeleri, deney sona erdikten 4 ay sonra da telefonunu günde 45 dakika daha az kullanmaya başladı.