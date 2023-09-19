Alman basınından bomba iddia! Kuntz ve Hamit Altıntop'un yerine şaşırtan isimler...
Türkiye’ye Milli Takım Sorumlusu olarak getirilecek isimlere Alman basınından bomba iddialar geldi… Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un yerine Mesut Özil, Stefan Kuntz'un yerine ise Löw'ün geleceğini duyuruldu...
Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop hakkında Alman basınından herkesi şaşırtacak bir iddia gündeme geldi.
Bild'de yer alan habere göre; Hamit Altıntop'un yerine yeni sezon öncesi futbolu bıraktığını açıklayan Mesut Özil'in geleceği iddia edildi.
KUNTZ YERİNE DE LÖW ADAYLAR LİSTESİNE EKLENDİ
Stefan Kuntz'un yerine Almanya'nın eski teknik direktörü Joachim Löw'ün de adaylar listesine eklendiği yazıldı.
LÖW-ÖZİL İLİŞKİSİ İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ
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Almanya Milli Takımı'ndaki kariyeri boyunca Löw'ün yönetiminde çalışan Özil, 2009-2018 yılları arasında Almanya formasını giydiği 92 karşılaşmada 23 gol atmış ve Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
Son olarak Almanya Milli Takımını çalıştıran Joachim Löw, 2021 yazında beri herhangi bir takımda görev yapmıyor…