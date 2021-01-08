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Gündem Alman basınından Boğaziçi provokatörlerine destek: Geniş yer ayırdılar!
Gündem

Alman basınından Boğaziçi provokatörlerine destek: Geniş yer ayırdılar!

CHP, HDP ve yasa dışı örgütlerin desteği ile yürütülen Boğaziçi provokasyonuna Alman basını övgülerle geniş yer ayırdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 20:49:00 -
Alman basınından Boğaziçi provokatörlerine destek: Geniş yer ayırdılar!

Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olmasını bahane eden grubun eylemleri sürerken, Alman medyası da provokatörlere övgü ile destek verdi.

Alman basınından provokatörlere destek

Almanya'nın günlük gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Boğaziçi provokatörleri ile ilgili haberi politika sayfasından verdi. Manşetten verilen 'Benim ülkem, benim üniversitem, benim rektörüm' başlıklı haberde "Uzun süredir Türkiye'deki yüksekokullar sükûnet içindeydi. Erdoğan tarafından bir üniversite rektörün atanması öğrencilerin sokaklara dökülmesine yol açtı" denildi.

Sol liberal çizgideki bir diğer gazete Tageszeitung (TAZ) da olaylarla ilgili haberi dış haberler sayfasının manşetinden verdi. 'Anfilerden barikatlara' başlıklı haberde "İstanbul'da öğrenciler günlerdir ünlü Boğaziçi Üniversitesi'nin otonomisi için sokaklara dökülüyor. Şimdi diğer üniversiteler de protestolara katılmaya başladı." denildi.

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