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Dünya Alman basınına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den dikkat çeken Türkiye sözleri
Dünya

Alman basınına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den dikkat çeken Türkiye sözleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’ye ait F-16 savaş uçaklarının Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda yer almadığını ve böyle bir şeyin planlanmadığını açıkladı. Aliyev, üçüncü bir ülkenin krize müdahalesini beklemediklerini de sözlerine ekledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 14:18:00 -
Alman basınına konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den dikkat çeken Türkiye sözleri

Almanya’da yayın yapan ARD televizyonuna konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Türkiye’nin F-16’ları burada tatbikatlar nedeniyle getirildi ve Ermenilerin bize saldırmaları yüzünden burada kaldı. Bir dayanışma emaresi olarak buradalar. Çatışmalarda yer almıyorlar ve almaları da planlanmıyor” ifadelerini kullandı.

‘Üçüncü bir ülkenin krize müdahalesini beklemiyoruz’

Bakü’nün Türkiye’den yardım bekleyip beklemediği sorusunu yanıtlayan Aliyev, üçüncü bir tarafın Dağlık Karabağ krizine müdahalesini beklemediklerini, bu olasılığı görmediklerini kaydetti.

Aliyev, “Zira etrafımızdaki ülkeler, partnerlerimiz ve dostlarımız. Ermeni tarafının onları çatışmalara çekmeye çalıştığını biliyoruz, ancak bunun gerçekleşmeyeceğinden eminim. Bu Ermenistan ile bizim aramızda bir savaş, diğer herkes bundan kaçınmalı” ifadelerini kullandı.

‘Siyasi diyaloğa hazırız’

Kriz bölgesinde çatışmaların ne kadar süreceği sorusunu yanıtlayan Aliyev, “Bu Ermenistan’a bağlı” dedi.

Azerbaycan’ın bugün dahi askeri eylemleri durdurmaya hazır olduğunu kaydeden Aliyev, “Üç kere çatışmaların durdurulması, ateşkes sağlanması ve tartışmaları müzakere masasına taşımak için onay verdik, siyasi diyaloğa yönelik isteğimizi gösterdik. Ancak Ermenistan her seferinde ateşkesi kaba bir şekilde ihlal etti” açıklamasında bulundu.

Aliyev, insani amaçlı her ateşkesten sonra Ermenistan’ın Azerbaycan’da temas hattının yakınlarındaki sivil yerleşim birimlerini hedef aldığını ifade etti.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun Ermenistan’dan farklı olarak sadece askeri hedefleri vurduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Biz cevabımızı yalnızca savaş meydanında veriyoruz. Şehirlere ya da sivillere saldırmıyoruz. Elbette kendimizi savunmamız gerekiyor. Saldırırlarsa, kaybettikleri noktaları geri almak isterlerse, olduğumuz yerde hareketsiz duramayız. Kendimizi savunmamız gerekiyor. Ne kadar savunma yaparsak kurtardığımız bölgeler de o kadar artar.”

‘Ermenistan’a ait 2.7 milyar dolar değerinde teçhizatı imha ettik’

Aliyev, Ermenistan ordusunun 2.7 milyar dolar değerinde askeri teçhizatını imha ettiklerini belirtti.

Aliyev, “Bu silahları almak için parayı nereden buluyorlar? Ermenistan, yoksul bir ülke. Bütçesi 2 milyar dolardan az. Dış borcu 8 milyar dolar” dedi.

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