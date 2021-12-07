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Yaşam Alman basınına Çerkez köyünden sert tepki
Yaşam

Alman basınına Çerkez köyünden sert tepki

Alman medya kuruluşu Deutsche Welle’nin Çerkezlere asimilasyon uygulandığı yönündeki iftirasına Simav’ın Çerkez köyü Kiçir’den 'Yalan' cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 10:28:00 - 2021-12-07 10:38:26
Alman basınına Çerkez köyünden sert tepki

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı halkının çoğunluğu Çerkez olan Kiçir köyündeki vatandaşlar, Alman medya kuruluşu Deutsche Welle’nin Türkiye’de Çerkeşlere asimilasyon uygulandığı yönündeki haberine sert cevap verdi.

Kiçir köyünde Çerkez kültürünün ve Çerkezcenin öğretilmesinde büyük emeği olan Metin Canbulut (68), Alman devleti BND kuruluşunun yayın organı olan Deutsche Welle tarafından, Çerkezlerin kültürleri yok oluyor asimile ediliyor diye Türkiye Cumhuriyeti aleyhine kışkırtıcı bir yayın yapıldığını belirtti. Canbulut, “Çerkezler, Dünya’nın her yerinde en güvenilir kişiler olarak kimliklerini, kültürlerini, dillerini muhafaza etmişlerdir. Türkiye’de belli dönemlerde bazı zorluklar görmüş olabilirler. Devletimizin kuruluşunun ilk yıllarında, Çerkez Ethem’den dolayı mağdur olmuş kişiler olabilir. Fakat Çerkezler Türkiye’de her zaman en kritik ve kilit noktalarda görev almışlar, görevlerini başarıyla yürütmüşlerdir. Deutsche Welle denen yayın kuruluşu kasıtlı olarak Çerkezleri ayırımcılık yapsınlar, sokağa dökülsünler, birbirlerine düşsünler diye aleyhte bir yayın yapmıştır. Gerçek Çerkezler, Deutsche Welle’yi hiçbir zaman tasvip etmez. Biz Çerkezler bulunduğumuz hiçbir yere ihanet etmeyiz. Almanya’ya giden bazı kişilerin Türkçeyi unutmuş olabileceği gibi, Çerkezçeyi de bazı kardeşlerimiz unutmuş olabilir. Çerkezler diline müziğine, mitolojisine, folklorune bağlıdır. Bir Çerkez mızıka sesi duyduğu zaman Dünya’yı unutur, oyunu gördüğü zaman bütün benliğiyle katılır. Ortaokuldan başlamak üzere üniversitelere kadar, Çerkezce seçmeli ders olarak vardır. İsteyen herkes Çerkezceyi öğrenebilir ve okumaya başlayabilir. Çerkezceyi öğrenmek isteyenlere ben 1 ayda öğretirim. Çerkezlerde ihanet olmaz, Deutsche Welle’nin yalan haberiyle kimse Çerkeşleri sokağa dökemez. Biz kimliğimizi ve kişiliğimizi Deutsche Welle’den öğrenecek değiliz. Biz Çerkezlerin 5 bin yıllık tarihimiz ve kültürümüz var. Çocuklarımız da bu kültür üzerine yetişiyor. Çerkezler kendi şahsi meseleleri için Devlet’e kafa tutmaz, ihanet etmez. Bunu Deutsche Welle de bilsin, bunlara yağcılık yapan çanak tutan Türkiye’deki yan kuruluşları da iyi bilsin” diyerek tepkilerini dile getirdi.

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