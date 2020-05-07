Alman Bakandan Ramazan ayı ile ilgili skandal tehdit

Avrupalı siyasetçilerin çoğu, Müslümanların mübarek ayını kutladı. Hessen Adalet Bakanı Eva Kühne Hörmann ise çocuklara zorla oruç tutturuluyormuş algısı yaptı, ailelere ceza istedi

Almanya'nın Hessen Eyaleti Adalet Bakanı Eva Kühne Hörmann, çocuklarına oruç tutturan Müslüman aileleri cezalandırmakla tehdit etti. Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) Adalet Bakanı, ailelere Instagram hesabı üzerinden mesaj verdi. Bakan yayınladığı videoda, "Eğer çocuklarınıza zorla oruç tutturursanız, bunun hesabını verirsiniz" diyerek saçmaladı.

Bakan tiye alındı

Çocuk sağlığının tehdit altında olduğunu ileri süren bakanın videosu, Sol Parti'nin büyük tepkisine yol açtı. Sol Partili Ulrich Wilken, "Şimdiden sayın bakanın Noel'de aileleri dayakla tehdit etmesini bekliyoruz. Sonuçta Noel'de çocuklar çok yağlı ve şekerli gıda ürünleri tüketiyor" dedi. Wilken, "Tabii ki bakanın dedikleri Müslüman düşmanlığını körüklemek değil, çocukları düşünmek" diyerek de dalga geçti.

Bu söylemler önyargıları güçlendiriyor

SPD Milletvekili Turgut Yüksel, küçük çocukların büyüklerin dini pratiklerine katılımları için "birkaç saatlik çocuk orucu" tutabileceklerini söyledi. Yüksel, "Ama bakanın istediği gibi bir ceza saçma olur" dedi. Frankfurt Yabancılar Meclisi Başkanı Enis Gülegen de ailelerin hassas davranmasını istedi, ancak, "Bakanın söylemi sadece önyargıları ve aşırı sağ popülizmi güçlendirir" diye konuştu.