0553 313 94 23

Alman Bakandan Mesut Özil itirafı: Ülkenin itibarı zedelendi!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ırkçı saldırıların ülkesi adına utanç verici olduğunu belirterek, yıldız futbolcu Mesut Özil hakkındaki tartışmaların Almanya'nın itibarını zedelediğini söyledi.

29 Temmuz 2018 Pazar 16:32
Alman Bakandan Mesut Özil itirafı: Ülkenin itibarı zedelendi!

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Alman Bild gazetesine verdiği yarın yayınlanacak olan röportajında, Türk kökenli Alman vatandaşı ve Alman milli takımı eski futbolcusu Mesut Özil'in Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la resim çektirmesinin ardından yaşanan tartışmaların Almanya'nın itibarını zedelediğini belirtti.

Maas, "Özil'in Alman milli takımını bırakması göç tartışmalarını tetikledi. Son yapılan tartışmalar ve Almanya'da yaşayan göçmenlerin ve Yahudilerin maruz kaldığı ırkçı saldırıların sayısının artması, bu artış Almanya için utanç verici bir durumdur. Bu tartışmalar Almanya'nın uluslararası itibarına zarar veriyor. Yaşanılan bu gelişmeler Almanya'da ırkçılığın yeniden yükseldiğini gösteriyor. Ülkemizde yaşayan yabancı kökenliler Almanya'da kendilerini tehdit altında görmemelidir. Bunun için hep birlikte daha hoşgörülü olmamız için çok çalışmalıyız" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 16:32
  1. Almanya Dışişleri Bakanı
  2. Heiko Maas
  3. Mesut Özil
  4. açıklama
  5. ırkçılık açıklaması
  6. özeleştiri

YORUM YAZ

  • mustafamustafa7 dk önce
    fasist ve nazi olmak zaten itibarli degildir, igrenc ve insanlikdisidir! Sizin RTE/TURK/ISLAM/M.ozil dusnanliginiz ile maskeniz dustu gercek yuzunuz gorundu...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Akrep kaçakçısı kadın akreplerle birlikte yakalandı!
  1. Akrep kaçakçısı kadın akreplerle..
  2. Bu nasıl pişkinlik! Pazara kadar..
  3. Işıl Alben'den o iddialara cevap: Bir..
  4. Alman Bakandan Mesut Özil itirafı:..
  5. "Ezan sesi geldiğinde camiye giden..
  6. Balıkesir’de düğünden dönen minibüs..
  7. Mısır'da zulüm devam ediyor! İdam..
  8. Kahramanmaraş'ta otomobil takla attı:..
  9. Elektrik akımına kapılan çiftçi öldü 
  10. Düğün dönüşü feci kaza: Ölü ve..
  11. 'Cesur Kız'dan dikkat çeken mesajlar
  12. Nükleerde Doğu ortaklığı devam ediyor!..
  13. Ezberleri bozan iddia! ABD ve İran 6..
  14. Fren yerine gaza basınca ortalık..
  15. Karadeniz'deki boğulmalara karşı..
  16. Beşiktaş David Ospina'yı bitirdi!
  17. Zehir taciri mahalle bekçisine takıldı
  18. Eski bakanın dayısı şehit edilmişti.....
  19. 8 yaşındaki kayıp Fevzi Can'dan acı..
  20. Omuz atma kavgasında 18 yaşındaki genç..
Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
Kılıçdaroğlu'ndan olay iddia: Derin devlet Muharrem İnce'yi...
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...