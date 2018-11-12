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Alman Bakan Seehofer: Parti liderliğini bırakacağım

Almanya'da Hıristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı Seehofer, genel başkanlık görevinden ayrılacağını açıkladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:37
Alman Bakan Seehofer: Parti liderliğini bırakacağım

Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı görevini de yürüten Seehofer, Saksonya eyaletinin Bautzen kentinde yaptığı açıklamada, 10 yıl boyunca CSU genel başkanlığı yaptığını ancak değişimin hayatın bir parçası olduğunu ifade etti.

"Parti başkanlığı görevini bırakacağım.” diyen Seehofer, ayrıntılara ilişkin bu hafta içinde bir açıklama yapacağını kaydetti.

Seehofer, İçişleri Bakanlığı görevini ise sürdüreceğini vurguladı.

69 yaşındaki Seehofer, 2008'den beri CSU'nun başında bulunuyor. Seehofer, Almanya'da, Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve CSU'nun mart ayında koalisyon hükümetini kurmalarının ardından İçişleri Bakanı olmuştu.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 15:37
  1. Almanya
  2. Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU)
  3. Horst Seehofer
  4. görev

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