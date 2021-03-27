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Dünya Alman Bakan Giffey çiğköfte yedi, verdiği tepki gülümsetti
Dünya

Alman Bakan Giffey çiğköfte yedi, verdiği tepki gülümsetti

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, Kreuzberg semtinde Türk esnafa ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında bir esnafın ikram ettiği çiğköftenin tadına bakan Giffey, verdiği tepki ile gülümsetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 02:31:00 - 2021-03-27 02:53:02

Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey, Tük mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtine yaptığı ziyarette çiğköfte yedi. Hayatında ilk kez Türk çiğköftesi yediğini belirten Alman Bakan, çiğköftenin acı ama lezzetli olduğunu söyledi.

Alman Bakan Türk esnafla sohbet etti

Almanya Aile Bakanı Giffey, Berlin’de Türk mahallesi olarak bilinen Kreuzberg semtini gezdi. Kreuzberg ziyaretine manavda başlayan Giffey, daha sonra çiğköfteciye girdi ve semtin Türk esnafı ile bir süre sohbet etti. Türk işletmecinin sorunlarını dinleyen Giffey, daha sonra kendisine ikram edilen çiğköftenin tadına baktı.

Hayatında ilk kez Türk çiğköftesi yiyen Alman Bakan, Türk çiğköftesini biraz acı buldu ama çok lezzetli olduğunu ifade etti. “Baya acıymış” diyen Giffey buna rağmen çiğköftenin oldukça lezzetli olduğunu ifade etti. Bakan Giffey’e partisi, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Kreuzberg 3. seçim bölgesi adayı Sevim Aydın ve SPD Kreuzberg Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet İyidirli eşlik etti.

Esnaf, salgının ekonomiye etkisinden şikayet etti

Giffey gezisinin devamında Trabzonlu Avni Kazancı’nın işlettiği balık restoranının yanı sıra semtin en eski berberlerinden Muhittin Özmen ve Berlin’de yıllardır lahmacun salonu işleten Celalettin Aktürk’ün dükkanlarını da ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Giffey’e, en fazla Covid-19 salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinden şikayet edildi. Bunun yanında Türk esnafın en büyük şikayeti semtte son yıllarda musallat olan uyuşturucu satıcıları ve hırsızların verdiği rahatsızlık oldu.

“Nereden gelirsek gelelim hepimiz Berlinliyiz”

Giffey ise zor bir süreçten geçildiğini ve Covid-19 salgınının her kesimi etkilediğini söyledi. Giffey, kurallara uyarak ve aşılama ile sorunun üstesinden gelinebileceğini sözlerine ekledi.

Aile Bakanı, ziyaretinin sonunda esnafa teşekkür etti ve “Nereden gelirsek gelelim hepimiz Berlinliyiz” dedi.

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