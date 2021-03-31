Türkiye’de koronavirüs aşı uygulaması 14 Ocak 2021’de başladı. Öncelikli olarak CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. Son olarak ülkemize BioNTech aşısı getirildi. Vatandaşlar aşı seçme haklarının olup olmadığını, kimin hangi aşıyı olacağını merak ediyor. Peki, Alman aşısı olmak için nereden aşı alınıyor?

Alman aşısı için nasıl randevu alınır? BioNTech aşı randevusu al

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşların olacağı aşıyı seçme hakları bulunduğunu ifade etti. Bakan Fahrettin Koca, “Sırası gelen, 'Ben Biontech aşısı olmak istemiyorum' dediğinde, Sinovac aşısı olabilecek. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak. Çünkü onam formu alınarak yapılıyor" diye konuştu.

Koronavirüsaşı randevunuzu MHRS, E Nabız ya da e Devlet üzerinden alabilirsiniz. Ayrıca randevu oluşturmak için ALO 182’yi arayabilirsiniz.

MHRS, E Nabız ya da E Devlet’le randevu sistemine giriş yaptığınızda ‘Aşı randevusu’ kısmına tıklayın. Burada hastane, aile hekimi ve evde aşı uygulaması seçenekleri çıkacak. Aile hekimi ve evde aşı uygulamasında yalnızca Sinovac yani Çin aşısı yapılıyor. Hastaneden randevu al seçeneğine tıkladığınızda randevu sorgulama ekranı açılıyor. Burada ise Sinovac ya da BioNTech aşısından birini seçmeniz gerekiyor. Böylelikle olmak istediğiniz aşıyı kendiniz belirlemiş oluyorsunuz. Aşıyı seçip randevunuzu oluşturduğunuzda bilgiler telefonunuza SMS ile ya da mail adresine bilgi olarak geçecek. Aşı hakkınızı yitirmemek ve başkalarının mağdur olmaması adına gitmeyeceğiniz randevuları bu süreçte iptal etmeniz son derece önemli.

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