Alman aşısı 3.doz ne zaman yaptırmalı? Biontech 3.aşı ne zaman yapılır?
Alman aşısında 3.doz yapılıyor mu? Koronavirüs salgınına karşı ülkemizde yaklaşık 103 milyon doz aşı uygulandı. Alman aşısı olanlar Sinovac gibi 3.doz yaptırmanın doğru olup olmadığını araştırıyor. Peki, kim ne zaman 3. doz aşı yaptırmalı?
Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. 2 doz Sinovac aşısı yaptıranlara 3. doz randevusu tanımlandı. Vatandaşlar 2. dozdan 3 ay sonra 3.doz randevusu alabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşı olanların mutlaka 3. doz aşı yaptırmaları gerektiğini ifade ediyor. Peki, Biontech aşısında 3. doz zorunlu mu?
Alman aşısı 3.doz ne zaman yaptırmalı? Biontech 3.aşı ne zaman yapılır?
BionTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, 3. doz aşı konusunda açıklamalarda bulundu. Şahin, "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur" dedi.
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