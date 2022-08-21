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Spor Alman Anna “Zeynep” oldu
Spor

Alman Anna “Zeynep” oldu

Mardin'e eşinin yakınlarını ziyaret etmek için gelen Alman vatandaşı Anna Hommel, Müslüman oldu ve ismini "Zeynep" olarak değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 18:34:00 -
Alman Anna "Zeynep" oldu

Almanya'da Suriyeli Hosam Derviş ile tanışıp evlenen 33 yaşındaki Hommel, eşinin akrabalarını ziyaret etmek için Mardin'e geldi. Çocukluğundan bu yana İslam dinini araştıran Hommel, burada Müslüman olmaya karar verdi.

Mardin Müftülüğüne başvuran Hommel için ihtida töreni düzenlendi. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'ten İslam dininin temel esasları hakkında bilgi alan Hommel, şahitler huzurunda şahitler huzurunda kelimei şehadet getirerek Müslüman oldu, "Zeynep" ismini aldı. Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Hommel, okunan duaya eşlik etti. İl Müftüsü Çelik, Hommel'e "ihtida belgesi" verdi, Kur'an-ı Kerim ve aile birliğinin önemini anlatan kitaplar hediye etti. Hommel, gazetecilere, 14 yaşından bu yana araştırdığı İslamiyet'i seçtiğini, huzurlu bir şekilde Müslüman olduğunu belirtti.

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