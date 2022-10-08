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Spor Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste!
Spor

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste!

Beşiktaş'ta attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Vincent Aboubakar, Al Nassr kariyerinde büyük bir düşüş yaşıyor. Siyah-Beyazlılar'da sezon sonuna doğru yaşadığı sakatlıktan ve sözleşmesindeki madde yüzünden en önemli maçlarda takımını yalnız bırakan forvet oyuncusu şimdi ise yokları oynuyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 18:08:00 -
Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste!

Beşiktaş'ta attığı gollerle siyah-beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Vincent Aboubakar, Al Nassr kariyerinde büyük bir düşüş yaşıyor. Siyah-Beyazlılar'da sezon sonuna doğru yaşadığı sakatlıktan ve sözleşmesindeki madde yüzünden en önemli maçlarda takımını yalnız bırakan forvet oyuncusu şimdi ise yokları oynuyor.

Beşiktaş'a 2016-17 sezonunda Şenol Güneş döneminde Porto'dan kiralık olarak gelen Vincent Aboubakar, o sezon şampiyonlukta büyük bir paya sahipti.

Kamerunlu futbolcu, o sezon çıktığı 38 maçta 19 gol ve 4 asistlik performansla oynayarak adından oldukça söz ettirmişti. Aboubakar, şimdilerde ise dibe vurmuş durumda.

2019-20 sezonunda Porto'da kadroda fazla forma şansı bulamayan Aboubakar, 2020-21 sezonunda Beşiktaş'a kiralık olarak yeniden döndü. Siyah-beyazlıların Sergen Yalçın ile birlikte şampiyonluk yaşadığı bu sezonda da Beşiktaş'a önemli katkılar sağlayan Kamerunlu golcü, o sezon 32 maçta 17 gol 5 asistlik performansla oynadı.

Ancak; sezon sonuna doğru yaşadığı sakatlık ve sözleşmesinin uzatılmasında yaşanan maaş problemi nedeniyle anlaşma sağlanamadı ve o sezon sonunda yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılara geldiği 2 sezonda da şampiyonluk yaşayan golcü, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'la sözleşme imzalamıştı.

30 yaşındaki santrfor, Suudi Arabistan Ligi'nde eski performansını arattı. Burada çıktığı 24 karşılaşmada sadece 8 gol atıp 4 asist kaydeden Kamerunlu yıldızın, Beşiktaş dönemindeki performansından eser kalmadı.

 

 

 


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