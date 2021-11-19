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Kadın - Aile Allı Burma tarifi, nasıl yapılır? Kolay allı burma tarifi
Kadın - Aile

Allı Burma tarifi, nasıl yapılır? Kolay allı burma tarifi

Türk kültürünün sevilen tatlılarından burma tatlısı tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 13:46:00 - 2021-11-19 13:51:50
Allı Burma tarifi, nasıl yapılır? Kolay allı burma tarifi

Allı Burma tarifi ve malzemeleri...

Malzemeler

  • 2 adet Yufka
  • 200 gr Kadayıf
  • 250 gr Tereyağ
  • 4 yemek kaşığı pudra
  • 2 kaşık antep fıstığı
  • toz şeker
  • 1 çay kaşığı deniz tuzu
  • 1 paket krema
  • Nar Kreması için:
  • 2 adet nar
  • 3 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 4 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı

Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğrulur ve yarım saat dinlendirilir. Sonra eşit şekilde bölünür. Açılacak boyuta siz karar verin. Bir yufkayı açın, üzerine kadayıf ve Antep fıstığını serpin. Ardından yufkayı ince uzun olacak şekilde burun. Tepsi dolana kadar ve hamurlar bitene kadar bu işlemi yapın. Üzerine erimiş tereyağı gezdirip önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Şerbeti hazırlayın 10 dakika kaynatın ve üzerine limon suyu ekleyip bir 10 dakika daha kaynatın. Tatlı ılık şerbet sıcakken tatlıya dökün. Nar kremasını hazırlayın ve burma tatlısına bulayın. Afiyet olsun.

 

 

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