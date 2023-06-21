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Ekonomi Dünyanın en büyük şirketi Binance duyurdu: Sadece o Asya ülkesi yeniden Kripto için para borsası başlattı
Ekonomi

Dünyanın en büyük şirketi Binance duyurdu: Sadece o Asya ülkesi yeniden Kripto için para borsası başlattı

Yeniakit Publisher
2023-06-21 18:44:00 -
Dünyanın en büyük şirketi Binance duyurdu: Sadece o Asya ülkesi yeniden Kripto için para borsası başlattı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Kazakistan’da yerel bir kripto para borsası başlattığını duyurdu. Binance Kazakistan Genel Müdürü Zhaslan Madiyev dikkat çeken sözleri büyük ilgi çekti. Binance Resmen Duyurdu: Bir Asya Ülkesinde Regüle Kripto Para Borsası Başlattı!

Geçen yıl Kazakistan’dan kalıcı bir lisans alan Binance, ülkede yerel bir kripto para borsası açtığını beyan etti. Binance tarafından 21 Haziran günü paylaşılan blog gönderisinde atılan bu adımın detaylarına yer verildi.

Gönderiye göre açılan bu borsa Kazakistanlı kullanıcılara kripto para alım-satım, itibari para yatırma-çekme ve kripto para saklama hizmeti sunacak. Binance bu yeni borsada yıl sonuna kadar 100 farklı kripto para ile hizmet vermeyi planlıyor.

Binance’in ABD cephesinden gördüğü regülatör baskıların ardından dünyanın farklı ülkelerindeki operasyonlarını geliştirmesi dikkatlerden kaçmadı.

Binance Kazakistan Genel Müdürü Zhaslan Madiyev gelişme hakkında yaptığı açıklamada ülkedeki 5 farklı regülatör kurumla verimli bir şekilde çalışmaların sürdüğünü belirtirken konuşmanın detaylarında şu ifadelere yer verdi:

Tüm düzenleyicilere, kripto para endüstrisinin gelişimine yaptıkları büyük katkılardan dolayı derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Kazakistan düzenleyicileri ile sürekli iletişim halinde olmamız sayesinde, yıl sonuna kadar yerel kripto para borsası kullanıcıları için ürün yelpazesini önemli ölçüde genişletmeyi ve platformda onaylanmış ve kullanılabilir en az 100 dijital varlığa sahip olmayı planlıyoruz.
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Öte yandan Kazakistan’ın Freedom Finance Bank adlı bankası, Binance tarafından başlatılacak olan yeni borsanın itibari para birimleri ile olan işlemlerini destekleyeceğini açıkladı.

Bank Freedom Finance Kazakhstan JSC Genel Müdürü Ablaykhan Ospanov, atılan bu adımın tüm kripto para endüstrisi için önemli bir destek olduğu belirtti:

Birçok ülke Kazakistan örneğini takip edebilir. Blokzinciri ve kripto para sektörünün gelişimi için büyük bir potansiyel görüyoruz ve bu sektörü büyütmek için de büyük çaba sarf ediyoruz.

Binance 2022 yılında Astana Finansal Hizmetler Otoritesinden (AFSA) kalıcı faaliyet lisansı aldığını duyurmuştu. Ayrıca Kazaksitan, Bitcoin madenciliği konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.

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