"Allah'tan başka kimseden korkmayız"

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sahada en iyi performansı gösterecek futbolcuya formayı vermeye çalıştığını belirtti.

Futbolun sürekli değiştiğinin altını çizen genç hoca, “Allah’tan başka kimseden korkumuz yok. Kaliteli, büyük takımda oynamış futbolcularımız olabilir ama futbol sürekli değişiyor. 10 sene önce farklı çalışmalar yapmış olabilirler ama ben hiçbir zaman bu futbolcunun ismi var ve oynaması gerekiyor demedim. Sahada en iyi performansı verecek, Fenerbahçe’ye 3 puanı getirecek kimse o oynayacak” ifadelerini kullandı.

‘Gittiğim her kulüpte...’

Kendisi için bu sezonun önemli olduğunu anlatan 45 yaşındaki teknik adam, kimsenin, kendisi üzerinde baskı kuramayacağını vurguladı. Skorer'deki habere göre Bulut, “Baskı her yerde vardır. Ben kendi baskımı kendim yapıyorum, kimsenin yapmasına gerek yok. Gittiğim her kulüpte hedeflerim oldu, o da bana bir baskı. Bu Malatya’da da öyleydi, Alanya’da da öyleydi” değerlendirmesinde bulundu.

Bir hafta göklere çıkartılıp diğer hafta yerin dibine sokulduklarını hatırlatan Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz en yukarı çıksak da çizgimizi bozmadık ve aynı çizgide devam ettik. Takımımız henüz yüzde yüze gelmedi ama amacımız o ve oraya doğru yaklaşıyoruz. Pandemi dolayısıyla 2-3 oyuncu aramızdan ayrılabiliyor, hastalıklar, sakatlıklar oluyor. Sezon başından beri stoperde farklı tandemleri kullanmak zorunda kaldık. Bazı maçlarda istediğimiz gibi olmadı. 2 bekimiz birden sakatlandı, Gökhan sakat sakat oynadı. Orada sıkıntı yaşadık. Yavaş yavaş istediğimiz noktaya geliyoruz. Bazı arkadaşlarımızın performansında dalgalanmalar oldu. Bu da takımın ahengini bazen bozabiliyor. Biraz daha zaman lazım.”

‘Cevabımızı sahada vermeye devam edeceğiz’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli oyuncular üzerinde baskı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Bu duruma izin vermeyeceğinin net bir şekilde belirten Bulut, “Sezon başından itibaren futbolcularımıza baskı oluşturma çabası var. ‘Müthiş takım kurmuşlar, 20 puan fark olur’ gibi söylemler var. Bunu kasten yapıyorlar. Biz bu söylemlerin dikkate alınmaması gerektiğini ilk günden itibaren söylüyoruz ve cevabımızı sahada vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Her zaman planım vardır’

Denizlispor karşısında 2-0’ı koruma piskolojisiyle geri çekildiklerini ve bunun daha önceki haftalarda yaşanan savunma zaafiyetinden kaynaklandığını dile getiren deneyimli teknik adam, geçen sürede kalelerinde fazladan 4-5 gol gördüklerinin altını çizdi.

Defans hattı üzerinde çalıştıklarını ve savunmanın düzelmesi durumunda bunun hücuma da yansıyacağını aktaran Bulut, şunları aktardı:

“Fenerbahçe’nin sistemi yok diyorlar. Bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor diye sormak lazım. Biz gözümüzü kapatıp, 11 seçiyoruz. Çıkın istediğiniz gibi oynayın diyoruz. Bu takım o yüzden 22 gol attı. Biz hiçbir şey çalışmıyoruz, futbol zaten böyle bir şey. Avrupa’daki maçları o arkadaşlarımız bir izlesinler, oradaki planı bize anlatsınlar. Bana orada da plan yok diyecekler. Hangi açıdan baktığın önemli. Benim her zaman planım vardır. Hatta tek değil, 3-4 planım vardır.”

Kadıköy’de 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçında savunmada Lemos’u tercih etmesini oyun kurma yeteneği sebebiyle yaptığını açıklayan Bulut, şunları kaydetti:

“Cisse’nin oyundan çıkmasını şöyle anlatayım. Cisse duran toptan gol attı ama ayağına gelen topları rakibe kaptırdı. Benim oyun felsefeme orada uymadı, bizim topu önde tutmamız gerekiyordu ve top sürekli duvara çarpıp geri geldi. Cisse o maçta istediğimizi yapamadı. Lemos önceki maçlarda oldukça iyiydi. O maçta da hava topları ve oyun kurması açısından önemliydi ama orada bireysel hatayı çok yaptık. 2. bölgedeki bireysel hatalarımız oyunumuzu kırdı. Caner’in ortasında Mert Hakan’ın ayak uzattığı top gol olsa o maçı kazanmıştık ama sonuçta önemli olan sonuçlandırmak.”