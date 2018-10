"Allah'la savaşarak ekonomi düzelmez!"

İSMAİL UĞUR / ANKARA - Yeni Akit’ten İsmail Uğur’a konuşan Prof. Dr. Mete Gündoğan, yaşanılan ekonomik krizin sürpriz olmadığını, ekonomileri Borca Dayalı Para Sistemi (BDPS) ile yönetilen her ülkenin her an ekonomik krizle karşı karşıya kalmasının mümkün olduğunu söyledi.

Faiz düzeni allah’a savaş açanların düzenidir

Faizci kapitalist sistemi kuran küresel finans elitlerinin dünyanın emeğini sömürdüğünü anlatan Gündoğan, “Allah faizi niçin yasaklamıştır. Malları eksilttiği ve rızık düzenini bozduğu için. Rabbimiz ne diyor Bakara Suresi’nde; “Ey iman edenler! Eğer gerçekten mümin iseniz, Allah'tan korkun ve artık faizin peşini bırakın. Eğer böyle yapmazsanız, o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin.” Yani faiz düzeni Allah ve Resulüne karşı savaş açanların düzenidir. Bugün yaşadığımız ekonomik zorlukların temelinde bu faiz sistemi yatıyor. Toplum olarak bu faizci düzenden vazgeçmediğimiz sürece her zaman krizlerle karşı karşıya kalacağız demektir.

Küresel baronlar sistemi böyle kurguladı

Yaşanan küresel ekonomik krizlerin sadece Türkiye’nin sorunu olmadığını da vurgulayan Gündoğan, “Harıl harıl çalışıp üreten ülkeler de gırtlağına kadar borç yükü altındadır. Çünkü sistemi kuranlar böyle kurguladılar. Borca Dayalı Para Sistemi yani faizci ekonomi düzeni, ülkelerin emek ve sermayesini faiz yoluyla bir avuç finans baronunun cebine akıtan bir sistemdir. Ne kadar çalışırsanız çalışın ve ne kadar üretirseniz üretin, borca dayalı para sistemini kullandığınız sürece borcunuz sürekli artacak ve bu borçlarınızın tamamını asla ödeyemeyeceksiniz demektir.” dedi.

Ekonominin başında kimin olduğunun bir önemi yok

Dünyadaki bütün üniversitelerde okutulan ekonomi derslerinin Kapitalist ekonomi modeline göre oluşturulduğuna dikkat çeken Gündoğan şöyle devam etti: “Ekonomi okuyan herkes bu faizci sistemin müfredatına göre şekilleniyor. Ekonomiye ilişkin algıları ve kabulleri borca dayalı para sisteminin kodlarına göre oluşuyor. Şimdi siz bu düzende ekonominin dümenine kimi geçirirseniz geçirin önereceği farklı bir alternatif olmayacaktır. Ahmet gider Ali gelir, Sedat gider Vedat gelir ama sistemin işleyişi değişmez. Faiz, döviz ve enflasyon üçgeninde toplumun emeği ve alınteri küresel finans elitlerinin sermayesi haline getirilir.”

Oyun teorisini çözmeden boyunduruktan kurtulamayız

Ülkeyi boyunduruk altına almak isteyen küresel baronların son derece iyi kurgulanmış oyun teorileriyle muazzam bir çalışma yaptıklarını anlatan Gündoğan, şöyle devam etti: “Oyun teorilerinde Guguk kuşu modeli diye bir model vardır. Biliyorsunuz Guguk kuşları kendi yumurtalarını başka kuşların yuvasına bırakarak büyütür. Guguk kuşunun oyununu bilmeyen gariban kuş, üstünde tünediği yumurtayı kendi yumurtası sanır. Halbuki aslında Guguk kuşunun yavrusunu besleyip büyütmektedir. Uluslararası oyun teorilerinde de aynı yöntem kullanılır. Sizin içinizden, sizin evlatlarınızdan alıp kendi paradigmalarıyla yetiştirirler ve içinize gönderirler. Sonra da o elemanın yüksek makamlara çıkması için gerekli çalışmaları yaparlar. Belli önemli makamlara getirdikleri guguk kuşlarını kullanarak ülkenizin hangi alanda hangi politikalar izlemesi gerektiğine dolaylı olarak kendileri karar vermiş olur. 2. kademe Guguk kuşlarını Afrika'da görürüz. Adam görünürde zencidir ama British tezgahından geçerek zihnen beyaz bir İngilize dönüştürülmüştür. Artık kendi insanını İngilize köle yapmak için çalışır. Küresel baronların oyun teorilerini çözmeden boyunduruktan kurtulmamız mümkün değildir. Oyunlarına karşı oyun üretmek zorundayız. İşe nereden başlamalıyız diye sorarsanız; elbette Borca Dayalı Para Sistemi, yani faize dayalı ekonomik modeli değiştirmekle başlamalıyız. Çünkü küresel finans baronlarının saltanatını devam ettiren sistem budur. Bu sistemi değiştirmeden tam bağımsız ve özgür olmak hayal olur.