Allah’ın yarattığı hasletleri açıklayan bir Peygamber

Peygamber Efendimiz bir heyetle Medine’ye gelmiş olan Münzir el-Eşecc’e şöyle buyurdu: “Sende Allah’ın sevdiği iki güzel haslet var. Onlar da hilm (yumuşak huyluluk) ile teennidir (soğukkanlılık, acele etmemek, düşünerek hareket etmektir.)

Münzir sordu: “Ya Rasulallah, bu güzel huyları ben sonradan mı edindim, yoksa Allah beni bu huylar ile mi yarattı?”

Peygamberimiz cevaben buyurdu:

“Allah Teala, seni bu hasletlerle beraber yaratmıştır.”

Münzir, bunun üzerine: “Hamdolsun o Allah’a ki, beni Allah ve Resulünün sevdiği iki haslet üzere yaratmıştır.”