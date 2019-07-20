Allah'ın yarattığı 10 şifalı mucizevi bitki

Zencefil

Hem toz hem taze olarak kullanılan mucizevi bitkinin vücuda faydaları saymakla bitmiyor.Yüksek oranda mineral içeren zencefil bazı viralenfeksiyonlara karşı doğal antibiyotik görevi görüyor. Bilinen en güçlü anti-enflamatuvar maddeleri içerdiğinden dolayı doğal ve çok güçlü bir ağrı kesicidir. Zencefilin en belirgin etkisi, mide bulantısını azaltmasıdır. Mide bulantısı için kullanılan zencefilin kuru veya yaş olması önemli değildir. İçeriğindeki gingerol isimli madde sayesinde vücudu iltihaplanmaya karşı korur.

Defne Yaprağı

Sindirim sistemine iyi geldiği biliniyor. Özellikle etli yemeklerde yemeğe doğal bir lezzet katıyor. Hayvansal gıdalardaki ağır kokuyu gideriyor. Hazma yardımcı oluyor.

Kantoron Otu

Sinir hastalıklarına iyi geliyor. Pozitif bilim dahi mucizevi bitkinin bu özelliğini kabul etmiş durumda. Sindirim sistemi ve romatizmal hastalıklara da iyi geldiği biliniyor.

Sarımsak

Kokusundan dolayı pek tercih edilmese de virüsler ve bakterilere karışı doğal bir kalkan görevi görüyor. Yemeklere verdiği tad ise tartışılmaz.

Kuru Üzüm

Antioksidan özelliği yüksek kansızlığın ilacı olarak bilinir.

İncir

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de de zikredilen şifalı bitkilerden. Yaşının da kurusunu da birçok hastalığa iyi geldiği bilinmektedir.

Zeytin

Yüce kitabımız Kur’an’da bahsedilen bir başka bitki. Özellikle zeytin yağının birçok hastalığın şifasında yardımcı besin olarak kullanıldığı ve tavsiye edildiği bilinmektedir.

Keçiboynuzu

Özellikle çocuklarda büyüme hormonlarını hızlandırmaktadır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır.

Çörek Otu

Peygamber efendimizin hadisi şeriflerinde de zikredilmektedir. Her derde deva olduğu bilinmekle birlikte özellikle soğuk algınlıkları için kullanılmaktadır.

Karabaş otu

Astım, alerji ve bağışıklık sistemine iyi gelmektedir. Vücuttaki oksijenlenmeyi artırır.