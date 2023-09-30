  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karabağ zaferinden içimizdeki Ermeniler rahatsız

Putin dünyaya duyurdu: Rusya yardımcı olacak

Sapkınlara ‘Dur’ diyen STK’lara soruşturma!

Tarihin sıfır noktasında heyecanlandıran keşif

Vergiden SGK’dan çalıp millete ağlıyorlar! Hem hırsızlar hem yüzsüzler

Portakal’lık değil, Oscar’lık film o, Kültür’den para, Spor’dan salon!...

O dağın altında yoğun bir petrol olduğu düşünülüyor! Apar topar bölgeye gidildi, müjde her an gelebilir

7.500 TL alan SGK-SKK, Bağkur'lunun en düşük emekli maaşı oluştu! Emekliye %25,29 + 12 puan Refah Payı ile kök zam çıktı! Seyyanen +5 bin TL ikramiye...

Emeklileri üzen haberi verdi! İşte bu beklenmiyordu, itiraz gelebilir

Meteoroloji, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarı
Tarım Allah’ın mucizesi! Bu üzüm salkımını gören şaşkına dönüyor
Tarım

Allah’ın mucizesi! Bu üzüm salkımını gören şaşkına dönüyor

Yeniakit Publisher
2023-09-30 12:48:00 - 2023-09-30 12:50:30
Allah’ın mucizesi! Bu üzüm salkımını gören şaşkına dönüyor

Manisa'da asmanın gövdesinde yaprakları ve filizi olmayan üzümü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi'nde üzüm üreticisi olan Ahmet Karadağ, üzüm bağındaki sultaniye üzüm salkımlarını standart hale gelmesi için işçilerle birlikte salkım düzeltme çalışmaları yaptıkları sırada işçilerden Tülay Uysal, omcada üzüm salkımını fark etti.

Bağ sahibi Ahmet Karadağ da böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirtti.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise, "Bu tür olaylar ender olarak görülür. Asmanın omcasında gözlerden salkım zaman zaman olmaktadır. Ender olarak olur. Yaprak olmaz, sadece salkım olur" dedi.

Yoğurdun üstüne bir tutam dökün, mucizevi olaya tanık olun! Uykuda bile kilo vereceksiniz! Olacak iş değil
Yoğurdun üstüne bir tutam dökün, mucizevi olaya tanık olun! Uykuda bile kilo vereceksiniz! Olacak iş değil

Sağlık
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yoğurdun üstüne bir tutam dökün, mucizevi olaya tanık olun! Uykuda bile kilo vereceksiniz! Olacak iş değil

Buzdolabına üç tane kürdan atın, mucizevi olaya anında şahit olun! Bu yöntemle paranız cebinizde kalacak
Buzdolabına üç tane kürdan atın, mucizevi olaya anında şahit olun! Bu yöntemle paranız cebinizde kalacak

Kadın - Aile

Buzdolabına üç tane kürdan atın, mucizevi olaya anında şahit olun! Bu yöntemle paranız cebinizde kalacak

Şeker hastalarına müjde! Türk akademisyenler müjdeyi duyurdu: Mucize yöntem geliştirildi! Ne zaman başlayacak?
Şeker hastalarına müjde! Türk akademisyenler müjdeyi duyurdu: Mucize yöntem geliştirildi! Ne zaman başlayacak?

Sağlık

Şeker hastalarına müjde! Türk akademisyenler müjdeyi duyurdu: Mucize yöntem geliştirildi! Ne zaman başlayacak?

Bir tanesi bile mum gibi eritiyor! Üstelik şimdi tam mevsimi! İşte haftada tam 4 kilo verdiren mucizevi meyve
Bir tanesi bile mum gibi eritiyor! Üstelik şimdi tam mevsimi! İşte haftada tam 4 kilo verdiren mucizevi meyve

Sağlık

Bir tanesi bile mum gibi eritiyor! Üstelik şimdi tam mevsimi! İşte haftada tam 4 kilo verdiren mucizevi meyve

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23