Allah’ın emirleri laikçileri kudurtuyor

Kendileri gibi düşünmeyen ve en ufak aykırı bir fikir beyan edenlere karşı akıl almaz bir itibarsızlaştırma operasyonu gerçekleştiren azgın azınlık, mütedeyyin kesim üzerinde sistematik bir linç kampanyası yürütüyor. Yeni Türkiye’de istedikleri gibi at koşturamayan ve mukaddesatımıza hakaret edemeyen solcu yobazlar, İslam âlimlerine itibar suikastleri düzenleyerek içlerindeki nefreti dışa vuruyor.

Diyanet hedeflerinde

İşlerine gelince ‘düşünce özgürlüğü ve demokrasi’ maskesine sarılan azgın azınlık, sözkonusu kendileri gibi düşünmeyenler olunca ‘yargısız infaza ve medya lincine’ başvuruyor. Son dönemlerde milli ve manevi değerlere sahip çok sayıda hoca, laikçi yobazların ‘itibar suikastı’na maruz kalıyor. Müslümanların üzerinde ‘Demokles’in Kılıcı’ gibi sallanan laiklik ilkesini dillerine pelesenk eden seküler cenah; organize bir şekilde düzenlediği itibar suikastları ile İslam âlimlerinin ifade ve kürsü dokunulmazlığını ihlal ediyor.

Türkiye’deki tek resmi dini otorite olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sırf cuma namazında okuduğu hutbede İslam’ın eşcinsel sapkınlığa müsaade etmediğini en yüksek perdeden deklare ettiği için LGBTİ sapkınların hedefi oldu. Ankara ve İzmir baroları, Kur’an-ı Kerim’den okuduğu ayetler nedeniyle Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Erbaş, Ayasofya’nın yeniden ibadete açıldığı cuma namazının hutbesinde İslam’ın vakıf mallarına verdiği ehemmiyeti hatırlattığı için, seküler yobazlar tarafından Mustafa Kemal’e hakaret etmekle suçlandı.

Ayasofya çıldırttı

Ayasofya’ya vurulan pranganın 86 yıl sonra kırılmasını hazmedemeyen azgın azınlık, hiçbir siyasi kasıt ve ima kaygısı taşımadan okunan ayet mealini görmezden gelerek din adamları üzerinden siyasi hesaplaşma içine girdi. Mustafa Demirkan Hoca, 28 Mayıs günü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde gerçekleştirilen 136 öğrencinin hafızlık icazet töreninde Bakara Suresi’nin 114’üncü ayetinin mealini okuduğu gerekçesiyle, lince maruz bırakıldı. Ayasofya Camii eski Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın ise faizin azaltılmasının ve sonunda tamamen ortadan kaldırılmasının İslam’ın bir emri olduğunu Bakara Suresi’nin 155. ve 157. ayetleriyle desteklediği için faiz lobisinin piyonlarının itibar suikastine uğradı. Boynukalın’a isnad edecek iftira bulamayanlar, “10 Kasım’da paylaşım yapmadı” şeklinde komik gerekçelere sarıldı.

İlahiyata itibar suikastı

İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit hoca da azgın azınlığın kurbanı oldu. Akşit Hoca, seneler önce verdiği bir vaazının bir kısmı cımbızlanarak servis edilmesiyle gözü dönmüş azınlığın hedefi haline getirildi. Nureddin Yıldız Hoca’nın toplam 116 dersten oluşan “Kadın Fıkhı Okulu” sohbet serisinin “Çocuk Evliliği İstismardır” bölümünü çarpıtarak servis eden sahtekârlar, Yıldız’a yönelik kirli bir algı operasyonu yürüttü.

Üniversite okuyan gençlere yönelik verdiği vaazlarla dikkat çeken İhsan Şenocak Hoca, pantolon giyen kadınlara yönelik uyarıları nedeniyle adeta kadın düşmanı olarak lanse edildi.

Akademisyenlere linç

Akademisyenler de İslam düşmanı kesimlerin hedefi oldu. TRT ekranlarında yayınlanan ‘Ramazan Sevinci’ programına katılan Ankara İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Aşkar, Kur’an-ı Kerim’deki Furkan Suresi 44. Ayetin mealini naklettiği için “Namaz kılmayan hayvandır” demekle suçlandı. Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, İzmir Güzelbahçe Müftülüğü’nün düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Gençlerin dinden uzaklaşmasının temel nedeni laiklik uygulamalarıdır” dediği iddiasıyla, rektörlük tarafından 35 yıllık görevinden aldı.

Prof. Dr. Mehmet Karalı, “Aile hayatına yönelik, bazı politikaları yanlış buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak, bakan ya da başkan olmaktan veya başarılı bir iş kadını olmaktan çok elzemdir” paylaşımı sonrası istifaya zorlandı. Konya’daki bir İHL’de felsefe öğretmeni olan Ercan Harmancı, beden eğitimi derslerinde kızların giydikleri eşofmanları eleştirdiği için açığa alındı.

