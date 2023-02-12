Allahım sen ne büyüksün! Uğur Dündar, her gün hakaret ettiği imamları böyle övmek zorunda kaldı

28 Şubat sürecinde, cuma namazı kılan öğrencileri, sanki utanılacak bir şey yapıyorlarmış gibi kamuoyuyla paylaşıp onları hedef gösteren Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, din görevlilerinin kıymetini geç de olsa anladı. Deprem bölgesine giden Dündar, "Bir din görevlisi kardeşim bana bunu söylüyor" deyip gözyaşlarıyla yaşadığı olayı anlattı.

"Abi ben bunu cami cemaatinden topladım, bunu harcayamıyorum. Dönünce hepsine iade edeceğim"

Deprem bölgesinde yapılan canlı yayın sırasında gazeteci Uğur Dündar, "Bu insanların iyiliğini anlatan çok çarpıcı çok etkilendiğim bir olay" diyerek "Başka kentten gelen bir din görevlisi hiç uyumadan cesetleri kefenliyor ve defnedilmesi için imkan sağlıyor. Elini cebine attı, 100 liradan oluşan tomar para. ‘Abi ben bunu cami cemaatinden topladım, bunu harcayamıyorum. Dönünce hepsine iade edeceğim’ dedi. Bizim insanımız bu işte. Bir din görevlisi kardeşim bunu söylüyor" ifadelerini kullandı.