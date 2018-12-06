Allah'a küfreden soytarı tutuklandı

Tekirdağ Muratlı'da, bir lisede beden öğretmenliği yapan C.D.K. isimli kişinin çektiği ve Allah'a küfrettiği anların yer aldığı videonun yayılmasının adından, emniyete şikayetler bildirildi.

Tutuklandı

Şikayetlerin ardından gözaltına alınan C.D.K., "dini değerlere saldırı ve hakaret" suçundan tutuklandı.

1 yıla kadar hapis cezası verilecek

Sözde öğretmenin tutuklandığı suç, Türk Ceza Kanunu'nun 216'nci maddesinde anlatılıyor.

Buna göre; Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılayanlara ‘fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde' altı aydan bir yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Allah'a küfreden soytarı hakkında karar verildi