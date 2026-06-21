'Allah'a hamdolsun Suriye hükümeti Lübnan'a müdahale etmeyi kabul etmedi'

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım yeni bir açıklama yayınladı.Kasım açıklamasında Suriye yönetiminin Lübnan'a müdahale etmeme kararını memnuniyetle karşıladı.

Kasım, "Lübnan devletinin bir kılıf olarak kullanıldığı Amerikan-İsrail ve uluslararası komplo karşısında Hizbullah'ın zaferinden" söz etti. Kasım, "Bu planın hedefi direnişi ve halk tabanını ortadan kaldırmak, Lübnan'daki varlığını tamamen silmektir" dedi.

Konuşmasında Hizbullah lideri, halka "direniş görevini yerine getirme" çağrısı yaptı ve grubunun "zaferini" güçlü biçimde savundu.

Kasım, Hizbullah'ın "Lübnan'daki varlığının en tehlikeli aşamasından" geçtiğini öne sürdü ve "En tehlikeli Amerikan-İsrail ve uluslararası komployla karşı karşıyayız. Ülkemiz, çocuklarımızın geleceği ve fikirlerimiz için en tehlikeli olan şeyle karşı karşıyayız" dedi.

Bu bağlamda Kasım, Lübnan devletini de eleştirdi. Devletin, "direnişle yüzleşmek ve bedeli ne olursa olsun onu düşürmek için anayasaya aykırı biçimde yürütülen tüm adımların vitrini ve örtüsü" haline getirildiğini söyledi. Kasım, "Siyasi makamlardan gerekli siyasi örtüyü sağlamaları istendi" ifadelerini kullandı.

Lübnan hükümeti tarafından Ağustos 2025'te Hizbullah'ın silahlarını tasfiye etmekle görevlendirilen Lübnan ordusuna da değinen Kasım, bu planın "ordu ile direniş arasında bir çatışma çıkarmaya" yönelik girişimi içerdiğini öne sürdü ve "Bu konuda çok çalıştılar. Ancak ordunun, liderlerinin ve nesnel şartların farkındalığı sayesinde bu fitne gerçekleşmedi" dedi.

Kasım, "Suriye'ye doğudan müdahale etmesi ve kuzeyden İsrail ile birlikte bir kıskaç oluşturması için baskı yapıldığını" da söyledi. Kasım, "Ancak Allah'a hamdolsun, Suriye rejimi bu çağrıya karşılık vermedi." dedi.

Kasım son olarak "İsrail projesinin bugün en zayıf noktasında olduğunu" ve "İsrail'in Lübnan topraklarının son karışından da çıkacağını" savundu.

Kaynak: Mepa News