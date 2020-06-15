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İSLAM

Allah ve Rasulü sana her şeyden daha sevimli olsun

Allah’a güven, işlerini ona bırak, hükmüne razı ol, O’na sığın, O, sana yeterdir.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:35:00 -
Allah ve Rasulü sana her şeyden daha sevimli olsun

Allah’a davet eden nice kimseler Allah’tan gafildirler. Allah’a yakınlaştırmaya davet eden, nice kimseler O’ndan uzaktır. Allah’a güven, işlerini ona bırak, hükmüne razı ol, O’na sığın, O, sana yeterdir. Allah’a isyan eden herkes cahildir. Allah’tan korkan herkes ariftir. İlim, sahibini günahtan koruyorsa ilimdir. Allah’ın dinini koru ki Allah seni korusun. Bollukta Allah dinine yardım et ki sıkıntıda sana yardım etsin.

Allah’ın sana taksim ettiğine razı ol, insanların en zengini olursun. Allah’tan başka ilah yoktur, tevhit kelimesiyle imanını tazele. Anne, baba ve büyüklerimizin söz ve emirleri mutlak doğruya yani; vahye muhalif değilse al, Allah rızasının anne-baba rızasında olduğunu unutma. Arkadaşlarını denemek istersen ya borç iste ya da borç ver. Asla yalan söyleme, yalancı yakalanma korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir.

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