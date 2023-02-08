Allah sizin belanızı versin! Canlı yayın açıp depremle alay ettiler

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı.

Depremlerde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından afet bölgesine arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri gönderilirken, sosyal medyaya düşen bir görüntü vicdanları sızlattı.

İnsanlıktan nasibini almayan iki kız canlı yayın açarak "Allah'ım sen bu ülkeye bir daha deprem nasip eyle. İnşallah yine bir deprem olsun yerle bir olsun buralar" şeklinde skandal sözler sarf etti.

Videoda görünmeyen üçüncü bir kişi ise, "Şimdi ağlayacaklar, yapmayın kız" dedi. Şahıslar daha sonra uzun süre gülüp kahkahalar attı. Skandal görüntülere çok sayıda tepki yağdı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında şahıslar gözaltına alındı.