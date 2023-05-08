Allah seni ıslah etsin Rahmi Turan! TOGG ve İHA-SİHA'lara böyle dil uzattı

Türkiye sevdalısı her insanı sevince boğan petrol ve doğalgaz müjdeleri, Sözcü gazetesinin iflah olmaz muhalifi Rahmi Turan’ı memnun etmedi. Her iki müjdeye de inanmadığını açık açık ifade eden Turan, TOGG ve İHA-SİHA’lar başta olmak üzere Türkiye’nin vizyon projelerine de burun kıvırdı.

Turan, “Allah ıslah etsin” dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Artık boş sözlerle doyduk, karnımız tok!

(…)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçim öncesi Karadeniz'de doğalgaz, Gabar Dağı'nda petrol bulmuşuz… Fakat, doğru bile olsa inanamıyoruz. Çünkü bugüne kadar çok aldatıldık !

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İktidar övünüp duruyor:

TOGG marka otomobil, modern bir çıkartma gemisi, İHA'lar, SİHA'lar yapmışız…

(…) Fakat, haksızlık da etmeyelim…

Tüm Avrupa'dan ve bazı komşularımızdan daha kötü durumdayız ama 3 komşumuzdan, İran, Irak ve Suriye'den daha iyiyiz.

Aynı endekste İran 123'üncü, Irak 141'inci, Suriye 158'inci durumda…

Bu da bizim tesellimiz ama yetmiyor! Başka teselliler lâzım!

14 Mayıs seçimleri belki en büyük tesellimiz olacak! Altı gün kaldı!"