Allah sabır versin! Amcasının kullandığı traktörün altında kalan 5 yaşındaki Ali hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Denizli’nin Sarayköy ilçesinde tarlada oyun oynayan 5 yaşındaki Ali Ç., amcasının kullandığı traktörün peşinden koşarken traktörün altında kaldı. Talihsiz çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Acı olay, Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada oyun oynayan 5 yaşındaki Ali Ç., peşinden koştuğu amcası M. Ç.’nin kullandığı traktörün altında kaldı. Olayı fark eden amca, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde küçük Ali’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ali Ç.’nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.