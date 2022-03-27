  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Allah polisimize sabır versin! Kuytul çifti yine emniyet mensuplarına zulmetti
Gündem

Allah polisimize sabır versin! Kuytul çifti yine emniyet mensuplarına zulmetti

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul, bu hafta sonunu da emniyet güçlerine zulmederek geçirdi. Alparslan Kuytul Şanlıurfa'da, eşi Semra Kuytul Ankara'da provokasyon peşinde koştu. Kuytul çifti 24 saat boyunca sosyal medyadan kara propaganda yürüterek Emniyet üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 13:28:00 - 2022-03-27 14:55:52

 Yeniakit.com.tr 

Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul Şanlıurfa'da, eşi Semra Kuytul da Ankara'da emniyet mensuplarına zulmetti.

İzinsiz toplantı ve yürüyüş yapmakta direnen Kuytul çiftinin polisi kışkırtma çabaları bu hafta sonu karşılık bulmadı.

Allah polisimize sabır versin!

Emniyet mensuplarının uyarılarına rağmen provokasyonda direten Kuytul çifti, sosyal medyadan da 24 saat boyunca kara propaganda yürüttü.

Paylaşılan videoları izleyen sosyal medya kullanıcıları, provokasyona net bir şekilde tanıklık ederken, "Allah polisimize sabır versin." duasını etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay