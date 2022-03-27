Allah polisimize sabır versin! Kuytul çifti yine emniyet mensuplarına zulmetti
Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul ile eşi Semra Kuytul, bu hafta sonunu da emniyet güçlerine zulmederek geçirdi. Alparslan Kuytul Şanlıurfa'da, eşi Semra Kuytul Ankara'da provokasyon peşinde koştu. Kuytul çifti 24 saat boyunca sosyal medyadan kara propaganda yürüterek Emniyet üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
Furkan Vakfı Genel Başkanı Alparslan Kuytul Şanlıurfa'da, eşi Semra Kuytul da Ankara'da emniyet mensuplarına zulmetti.
İzinsiz toplantı ve yürüyüş yapmakta direnen Kuytul çiftinin polisi kışkırtma çabaları bu hafta sonu karşılık bulmadı.
Allah polisimize sabır versin!
Emniyet mensuplarının uyarılarına rağmen provokasyonda direten Kuytul çifti, sosyal medyadan da 24 saat boyunca kara propaganda yürüttü.
Paylaşılan videoları izleyen sosyal medya kullanıcıları, provokasyona net bir şekilde tanıklık ederken, "Allah polisimize sabır versin." duasını etti.