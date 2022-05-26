Allah planınızı başınıza yıksın! ABD Büyükelçisinin ziyaretlerinin arkasında ne var?

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'in, İP' ve HDP'den sonra 6'lı masanın diğer ortaklarından olan Ali Babacan'ın DEVA Partisi'ne ziyareti ele alındı.

"Tayyip Erdoğan'ı götürmeye karar vermiş olmalılar"

ABD'li Büyükelçi'nin ziyaretinin nedeninin konuşulduğu programda Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Flake'in 6'lı masa dışındaki HDP ile bile görüştüğünü belirterek, "Ben merak ediyorum Amerikan Büyükelçisinin Türkiye'deki siyasi partilerle bu kadar sıkı fıkı ne işi olabilir." dedi. Türkiye'de 2023 yılında yapılacak genel seçimi hatırlatan Karahasanoğlu, "Heralde o seçimde Tayyip Erdoğan'ı götürmeye karar vermiş olmalılar ki Amerikalılar, yerine gelecek olan altı ki altının yanındaki bire de gidiyorlar. Tam teşkilatı kurmuşlar, ziyaretleri ardı ardına devam ettiriyorlar." ifadelerini kullandı.