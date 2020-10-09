"Allah bize rızık verir" diyen Hüseyin'in hayalleri gerçek oldu!

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medya hesabından bir Suriyeli çocuğun metanetini, Hz. Muhammed (s.a.v) sevgisini gösteren ve alın teriyle kazandığı üç lirayla ailesine nasıl baktığını anlatan bir video paylaştı.

"Kurban olurum yaradanına"

Twitter paylaşımında Gökçek, çocuğun adresini isteyerek yardımda bulunmak istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Kurban olurum seni yaradana... Rabbim senin gani gönlüne öyle bir zenginlik versin ki bol bol dağıtasın... Bu gani gönüllünün hasbelkader adresini bilen varsa ve bana bildirirse mutlu olurum."

"Tivitimin altına not atan arkadaşlardan çocuğun isminin Hüseyin olduğunu öğrendim.

Hüseyin İle irtibat kurabilmek için de arkadaşlar bana @HALiDabdo1 adresini tavsiye etmişler. Not attım cevap bekliyorum.

Olayda gelişme olursa tweet alemini de haberdar edeceğim inşallah."

"Peygamberimiz'in ruhu için dağıtacağım"

Sosyal medyada kısa sürede çocuğun adının Hüseyin olduğu kaydedildi. Hüseyin ismindeki Suriyeli çocuk ile diyaloga giren kişi arasında ise şu diyalog geçiyor:

- Ne yapıyorsun?

- Hüseyin: "Naylon topluyorum"

- Kola küçük kutuları mı?

- Hüseyin: "Evet"

- Topladıktan sonra nereye götürüyorsun?

- Hüseyin "Bir demet ekmek almak için satıyorum. Annemle beraber. Dün 3 TL kazandım."

-3 Türk lirası mı?

- Hüseyin: Evet

- Sabahtan akşama kadar mı? Gün boyunca sadece üç TL mi?

- Hüseyin: "Evet"

- Bu 3 TL'yi ne yapıyorsun?

- Hüseyin: "Ekmek alıyorum. Ekmek fazla kalırsa 1 kilo domates 1 kilo salatalık alırız. 3 aydır patates yüzü görmedik.

-Neden?

-Hüseyin: "Patates çok pahalı kilosu 3 TL."

-Ailenle ve küçük kardeşlerinle mi kaldın? Bu kadar mı? Yani bugün ailene sen mi bakıyorsun.

-Hüseyin: "Evet anneme ve kız kardeşime"

-Kız kardeşinin yaşı küçük mü?

-Hüseyin: "Altı yaşında. Annem sabahtan beri çıkıyor. Allah ona rızık veriyor."

-Annen ne iş yapıyor?

-Hüseyin: "Benim gibi naylon topluyor. Bugün sabah rızıklanmadım. Şimdi bir şey çıkarsa 2 kilo patates, alıp Peygamber Efendimizin ruhuna dağıtacağım."

-Sende ekmek parası yokken nasıl dağıtırsın?

-Hüseyin: "Allah bize rızık verir amca. Okula gitmeyi düşünüyorum. Yemin ederim iki yıldır okumayı biliyordum. Şimdi ise okuyamıyorum. Benim dileğim çocuk arabası almak ve onun içinde bir çuval koyup yola çıkayım. Çok aradım ama bana satmıyor.

-Bunları taşımak için mi istiyorsun.

-Hüseyin: Evet sabahta birkaç kilo doldurdum, omuzun yerinden koptu.

Kazancı küçük mücadelesi büyük

Sözleriyle paylaşmak için sahip olmaya gerek yok diyor. 3 aydır yiyemese de paylaşmayı tercih ediyor.

Okula gitmek istediğini söyleyen küçük Hüseyin'in sosyal medyadaki görüntüleri üzerine kendisine ve ailesine yardım eli uzandı.

Suriye'deki yerel yardım kuruluşları küçük çocuğun hayallerini de gerçekleştirdi. Yeni kıyafetler giydi, bisiklete bindi, arkadaşları ile okulda oyun oynadı. Okuma alıştırmalarına bile başladı.

Hüseyin şimdi gülen yüzüyle, geleceğe güvenle bakabilmeyi öğreniyor. Hayallerini ise büyüyünce ihtiyacı olanlara yardım etmek süslüyor.

Son olarak da Emgergency Response Team isimli gönüllü platform tarafından çadırdan alınıp sınır hattındaki Akrabat Köyü'nde kiralık bir eve yerleştirilen Hüseyin ve ailesi için yeni bir ev inşasına da başlandı.

Yardım kuruluşları, Hüseyin'in patates dağıtma hayalini de gerçekleştirdi.