Allah belanızı versin! Eşcinsel sapıkların vahşeti: Evlat edinip tecavüz ettikleri 13 aylık bebeği öldürdüler!

TAHSİN HAN

İngiltere’de 13 aylık bir bebeğe yönelik cinsel istismar, fiziksel şiddet ve genel kötü muamele vakasında ortaya çıkan ayrıntılar dehşet ve tiksinti uyandırdı. 37 yaşındaki bir öğretmen ve 32 yaşındaki eşcinsel partneri, talihsiz çocuğu evlat edinmek için başvurmuşlardı.

The Mirror gazetesinin bildirdiğine göre, Preston mahkemesinde görülen davada çok ciddi iddialar kamuoyuna açıklanıyor. Savcılığa göre, 37 yaşındaki öğretmen, 13 aylık Preston Davey’i ölümünden kısa süre önce cinsel istismara uğratmış ve ardından nefes almayı bıraktığı açıkça görülen bebeğin yatakta yatarken olayı videoya kaydetmiştir.

25 FARKLI SUÇLA SUÇLANIYOR

Jamie Varley, çocuğu öldürmekle ve 25 ayrı cinsel ve fiziksel istismar suçlamasıyla yargılanıyor. Partneri, 32 yaşındaki John McGowan-Fazakerley ise çocuğun ölümüne neden olmak veya izin vermekle ve dört ayrı suçla suçlanıyor. Her ikisi de tüm suçlamaları reddediyor.

Davadaki savcı, dünkü duruşmada mahkemeye Preston’ın öldüğü gün ve ölümünden kısa bir süre önce Varley’nin cinsel istismar yoluyla çocuğa ciddi iç yaralanmalara neden olduğunu ve ardından tıbbi yardım almadığını, böylece çocuğun durumunu daha da kötüleştirdiğini söyledi. Savcı, “Kanıtların, bakım ve refahından sorumlu kişilerden biri, yani evlat edinmeyi düşünen ebeveynlerinden biri tarafından öldürüldüğünü kanıtladığını düşünüyoruz. Preston Davy’nin ölümünden sorumlu kişinin sanık Jamie Varley olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu, sanıkların bakımındayken başına gelen tek trajik olay değildi. Kısa yaşamının son aylarında, sistematik kötü muameleye, cinsel istismara ve fiziksel saldırıya maruz kaldığını söylüyoruz” dedi.

Varley’nin cep telefonuna el konulduğunda, aynı gün kaydedilmiş bir video bulunduğu belirtildi. Videoda, küçük Preston’ın yatakta yattığı, solunum durmasının belirgin fiziksel belirtilerini gösterdiği ve dudaklarının morarmış olduğu görülüyor. Savcılık, sanığın çocuğa yardım etmek için hiçbir şey yapmadığını ve sadece kayda devam ettiğini belirtti.

Savcılık ayrıca Preston’ın kısa yaşamının, doğumundan itibaren ciddi zorluklarla geçtiğini ve acil koruyucu aileye verildiğini savundu. Ancak, evlat edinme sürecinin ilerleyebilmesi için Nisan 2023’te sanıklara teslim edilmeden önce çocuk “tamamen sağlıklı bir çocuk” olarak tanımlanmıştı.

BEBEK 3 DEFA HASTANEYE YATIRILMIŞ

Ancak, takip eden yaklaşık dört ay boyunca Preston, yaralanmalar nedeniyle üç kez hastaneye kaldırıldı ve nihayet 27 Temmuz 2023’te hayatını kaybetti.

Altı kadın ve altı erkekten oluşan jüriye hitap eden savcı şunları vurguladı: “Bu, kaçınılmaz olarak güçlü bir duygusal yüke sahip bir dava. Çok küçük bir çocuğun ölümüyle ilgili olduğu için korkunç bir dava. Ayrıntılarını duyan herkeste güçlü duygular uyandırması kaçınılmaz.”

Mahkeme salonunda Varley, krem rengi bir takım elbise, açık yakalı beyaz bir gömlek ve omuz hizasında sarı röfleli saçlarıyla, yeşil bir üst ve kot pantolon giyen diğer sanığın yanında oturuyordu. İki adam, duruşmayı izleyici sıralarından takip eden Preston’ın biyolojik annesinden kısa bir mesafedeydi.

Küçük Preston, 16 Haziran 2022’de doğdu. Nisan 2023’te, dokuz aylıkken, evlat edinme işlemlerinin devam edebilmesi için sanıkların Blackpool, Staining Caddesi’ndeki evine yerleştirildi.

NEFESSSİZ KALIP KALBİ DURDU

Bundan dört aydan kısa bir süre sonra, 27 Temmuz 2023 tarihinde saat 18:30 civarında, sanıklar çocuğu Blackpool Victoria Hastanesi Acil Servisi’ne götürdüler. Savcı, çocuğun bilincini kaybettiğini ve kalp durması geçirdiğini söyledi.

Doktorlar onu hayata döndürmeye çalıştılar, ancak bir saatten kısa bir süre sonra öldüğü açıklandı. Otopside ölüm nedeninin, muhtemelen elle veya yumuşak bir bezle boğulma veya çocuğun ağzına bir veya daha fazla cisim sokulması sonucu oluşan akut üst solunum yolu tıkanıklığı olduğu sonucuna varılmıştır.

ŞİDDET DE UYGULAMIŞLAR

Otopsi ayrıca, çocuğun dört aylık bakım süresi boyunca yaklaşık 40 yaralanma geçirdiğini gösterdi. Bunlar arasında 30 dış morluk, sol üst kolunda kırık ve ağız, boyun ve vücudun diğer bölgelerinde iç yaralanmalar yer alıyordu.

Savcılığa göre, Varley’in esas sorumlu olduğu iddia ediliyor, ancak polis tarafından toplanan kanıtlar her iki erkeği de cinsel istismar eylemlerine karıştırdığını gösteriyor; McGowan-Fazakerley ayrıca çocuğu koruyamamaktan da suçlanıyor.

CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

Mahkemede ileri sürüldüğü üzere, çocuğun ölüm gününde ve son ölümcül saldırıdan kısa bir süre önce Varley, diğer sanık işteyken bebekle evde yalnızdı. Bu süre zarfında, iddiaya göre çocuğu cinsel olarak istismar ederek iç yaralanmalara neden oldu. Varley tutuklandıktan ve cep telefonuna el konulduktan sonra, o günün erken saatlerinde çektiği bir video bulundu; videoda çocuğun solunum durması belirtileri gösterdiği açıkça görülüyordu. Ancak savcılığa göre, sanık çocuğu hayata döndürmeye çalışmadı veya acil tıbbi yardım istemedi.

KORKU ARŞİVİ

Savcılığa göre, Varley istismarın başka fotoğraflarını ve videolarını da çekmişti ve bunlar “aile hayatının mutlu anlık görüntüleri” değil, müstehcen görüntülerdi. Savcı ayrıca, sanıkların yansıtmış olabileceği mutlu ve istikrarlı çift imajına rağmen, gerçekliğin bundan çok farklı olduğunu belirtti.

Duruşmaya bugün devam edilecek...