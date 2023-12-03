Allah akıl fikir versin! Kavganın sebebini duyan hayret ediyor...
Sosyal medya fenomenlerinin hayranları arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü.
"Yakışıklı güvenlik" ve "Xorto" lakaplı sosyal medya fenomenleri Muhammet Sürmeli ve Burak Taşkıran, Esenyurt’ta hayran buluşması düzenledi.
Etkinlikte iki fenomenin hayran grupları arasında kavga çıktı.
Bir kişi yaralandı!
Cumhuriyet Meydanı’ndaki kavgada Sürmeli ve Taşkıran, hayranlarını ayıramadı. Olaya polis müdahale etti.
Polisin müdahalesiyle son bulan kavga anı cep telefonu kameralarına yansırken, olayda bir kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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