  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Allah akıl fikir versin! Kavganın sebebini duyan hayret ediyor...
Sosyal Medya

Allah akıl fikir versin! Kavganın sebebini duyan hayret ediyor...

Yeniakit Publisher
2023-12-03 18:13:00 - 2023-12-03 18:18:09

Sosyal medya fenomenlerinin hayranları arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü.

"Yakışıklı güvenlik" ve "Xorto" lakaplı sosyal medya fenomenleri Muhammet Sürmeli ve Burak Taşkıran, Esenyurt’ta hayran buluşması düzenledi.

Etkinlikte iki fenomenin hayran grupları arasında kavga çıktı.

Bir kişi yaralandı!

Cumhuriyet Meydanı’ndaki kavgada Sürmeli ve Taşkıran, hayranlarını ayıramadı. Olaya polis müdahale etti.

Polisin müdahalesiyle son bulan kavga anı cep telefonu kameralarına yansırken, olayda bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ 'a gözaltı! Balya balya parayla paylaşım yaptı
Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ 'a gözaltı! Balya balya parayla paylaşım yaptı

Sosyal Medya

Sosyal medya fenomeni Reşit Bozdağ 'a gözaltı! Balya balya parayla paylaşım yaptı

600 sosyal medya fenomeni inceleniyor! MASAK mercek altına aldı
600 sosyal medya fenomeni inceleniyor! MASAK mercek altına aldı

Sosyal Medya

600 sosyal medya fenomeni inceleniyor! MASAK mercek altına aldı

Bakanlıktan o sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu!
Bakanlıktan o sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu!

Gündem

Bakanlıktan o sosyal medya kullanıcısına suç duyurusu!

Aşırı sosyal medya kullanımı benlik algısını olumsuz etkiliyor
Aşırı sosyal medya kullanımı benlik algısını olumsuz etkiliyor

Yaşam

Aşırı sosyal medya kullanımı benlik algısını olumsuz etkiliyor

İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay konusu oldu
İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay konusu oldu

Sosyal Medya

İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay konusu oldu

Film sahnesi değil gerçek!
Film sahnesi değil gerçek!

Sosyal Medya

Film sahnesi değil gerçek!

Sosyal medyanın diline düştü! Tanju Özcan'dan büyük kıvraklık
Sosyal medyanın diline düştü! Tanju Özcan'dan büyük kıvraklık

Siyaset

Sosyal medyanın diline düştü! Tanju Özcan'dan büyük kıvraklık

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23