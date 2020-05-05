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Aktüel

Alkolü fazla kaçırınca cezayı yediler

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 2 şahsa alkollü bir şekilde çevreye rahatsızlık verdiği ve sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle 6 bin 360 TL para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:59:22 -
Alkolü fazla kaçırınca cezayı yediler

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 2 şahsa alkollü bir şekilde çevreye rahatsızlık verdiği ve sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle 6 bin 360 TL para cezası kesildi.


Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 41 yaşındaki Haydar Y. ve 24 yaşındaki Serdar B., alkollü şekilde çevreye rahatsızlık vererek sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 6 bin 360 TL para cezası kesildi.


Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde Dr. Halim Tanyeri Caddesi üzerinde 41 yaşındaki Haydar Y. ve 24 yaşındaki Serdar B. alkollü şekilde çevreye rahatsızlık vererek sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplamda 6 bin 360 TL para cezası kesildi.

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