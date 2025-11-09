Alkollü yakalanan karı koca, ‘AK Partiliyim’ diyerek polisi tehdit etti, milletvekilini aradı! Her şeyleri yalan çıktı: Baştan sona rezalet

Aydın’da kardeşine ait engelli aracıyla 2.10 promil alkollü halde polise yakalanan Hakan U. ve eşi Berna U. kenti karıştırdı. AK Parti Aydın Efeler Teşkilat Başkanı olduğunu defalarca dile getiren Berna U., görevli polisleri milletvekilini ve il başkanını aramakla tehdit etti. Daha sonra Hakan U. ise polislere hakaretler yağdırdı.

Berna U. yaptığı telefon görüşmesinde Ak Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile konuştuğunu iddia ederek polis memurlarının ismini Milletvekili Mustafa Savaş’a vermekle tehdit etti. Olayın sosyal medyada gündem olması nedeniyle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aydın Efeler ilçemizde partimizin teşkilat başkanı olmadığı gibi üyesi dahi değildir" ifadelerini kullandı.

EHLİYETİNE EL KONULUP GÖZALTINA ALINDI

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada ise 9 Kasım 2025 Pazar günü saat 03.30 sıralarında yaşanan olaya ait görüntülerin çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medyada paylaşıldığının tespit edildiği belirtilerek “Yapılan incelemede, sürücü H.Ü.’nün 2,09 promil alkollü olduğu, kendisine 9 bin 268 TL idari para cezası uygulandığı, ehliyetinin 6 ay süreyle geri alındığı, şahsın halkı kin ve düşmanlığa sevk edici ifadeler kullandığı, görevli polis memurlarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Hakan. Ü. hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Kamu görevlisine hakaret' suçlarından da adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edildi” denildi.