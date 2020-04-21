Alkollü sürücüye rekor ceza!

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, Necmettin Erbakan Bulvarında seyir halindeki 53 AB 218 plakalı otomobili kontrol amaçlı durdurdu. Otomobil sürücüsü Tuğba T’nin alkol kontrolünü yapan polis, kadın sürücünün 153 promil alkollü olduğunu tespit etti. İkinci kez alkollü olarak araç kullanan Tuğba T’nin ehliyetine el konulurken, bin 539 lira cezai işlem uygulandı.

Otomobil çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, kadın sürücü de hazırlanan tutanakları ve cezayı imzalamamak için direndi. Ceza yiyip ehliyetine el konulan kadın sürücü polis ekiplerine, “İki yıl ne demek araç kullanamayacağım” dedi.

Kadın sürücü, polis otosu ile sağlık raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü.